Грустная новость — France 24 прокомментировал отмену визита британского монарха из-за пенсионных протестов

Давно запланированный визит короля Карла III во Францию и его первую заграничную поездку решено отложить из-за протестов. Это печальная новость, передаёт телеканал France 24. Однако в ходе короткого телефонного разговора между королём Карлом и президентом Макроном было решено, что это лучшее решение на данный момент. Визит британского монарха во Францию обязательно состоится — но позже.

С нами на связи наш корреспондент в Лондоне, Бенедикт Павио, добрый день. Только что до нас дошла эта новость. Что известно на данный момент об отложенном визите короля Карла во Францию?

БЕНЕДИКТ ПАВИО, корреспондент France 24: Это, разумеется, грустная новость, потому что король Карл собирался совершить свой первый визит за границу. Для этого он выбрал Францию. Отношения между французским президентом Эммануэлем Макроном и королём Карлом превосходные. Они оба общаются на английском и на французском. Естественно, всё это было запланировано заранее. После этого он собирался поехать в Германию. Визит в Германию состоится, но во дворце на Елисейских полях на протяжении последних нескольких дней действительно крайне внимательно следили за соблюдением всех требований безопасности. Никто не хочет, чтобы у короля Карла возникли какие-либо проблемы при переезде из французской столицы в Бордо. Предполагалось, что он отправится туда.

На данный момент с сожалением официальный визит короля Карла — его первый визит за границу — был отложен. При скорейшей следующей возможности он будет запланирован заново. Разумеется, это интересно, потому что премьер-министр Риши Сунак в действительности поддерживает этот диалог с ЕС и теперь благодаря ему сложились значительно потеплевшие отношения между Парижем и Лондоном. Так что здесь присутствует разочарование. Однако, насколько я понимаю, во время короткого телефонного разговора между королём Карлом и президентом Макроном было решено, что прямо сейчас лучшим решением будет отложить этот визит. Так что это официально. Он будет совершён, этот государственный визит короля Карла III во Францию, — просто не прямо сейчас.

Что поделать, Бенедикт, спасибо большое. Это была Бенедикт Павио из Лондона.

Дата выхода в эфир 24 марта 2023 года.