Что важно помнить при покупке недвижимости под инвестиции за рубежом в 2023 году: советы эксперта

Что делать, если вы выбрали страну для инвестиций и хотите точно решить, в каком городе и районе покупать, “Дни.ру” рассказал Андрей Эрлих, эксперт по инвестициям в зарубежную недвижимость, основатель инвестиционного фонда Erlich Investment, автор и создатель технологии прогнозной аналитики для сферы коммерческой недвижимости и поиска земельных участков для застройщиков.

1. Цены на жилье не всегда растут

Рост в прошлом не всегда гарантирует рост в будущем, и только наивные инвесторы покупают то, что уже выстрелило. Умные инвесторы не делают ставку на локации, которые хорошо себя показали и выросли в цене, а конкурируют с ними.

Совет : сравните, какие из районов города показали наименьший рост, и присмотритесь к возможностям в них инвестировать.

2. Не полагайтесь на советы одного лишь риелтора

Те красивые новостройки, которые вы видите в глянцевых бортовых журналах, выглядят потрясающе, не так ли? Если вы последуете этой рекламе, то обязательно попадете в район Стамбула, где действительно есть это здание. Риелторы никогда не скажут вам, что район, в котором оно находится, невероятно опасен и его обитателям все еще приходится иметь дело с незаконными поселениями сирийских беженцев.

Совет : тщательно исследуйте район перед покупкой недвижимости: хорошими показателями будут наличие международных школ, университетов, клиник и пятизвездочных отелей.

3. Инвестируйте в столицы

Во-первых, статистика показывает, что пригороды пустеют. Во-вторых, история показывает, что, в первую очередь, правительство будет развивать именно столицу, улучшая качество инфраструктуры, что повысит привлекательность вашего имущества.

Совет : избегайте предложений в пригородах, ликвидность такого объекта часто будет равна нулю.

4. Соглашайтесь на лучшую локацию

Место строительства должно быть ограничено. Наглядный пример: инвесторы покупали участки в пустыне Калифорнии, в двух часах езды от Лос-Анджелеса, в надежде на рост цен. Однако пустыня бесконечна, и эти участки быстро стали заброшенными.

Совет : покупайте самый дешевый объект с плохой отделкой в лучшем районе. Вы всегда можете улучшить внешний вид квартиры

5. Не покупайте недвижимость в спешке

Легенда гласит, что король Сиама (территория нынешнего Таиланда) дарил белого слона придворным, которые ему не нравились. Это считалось большой честью, но на самом деле это было ужасное проклятие, так как его нужно было кормить и поддерживать в добром здравии.