 

В Зеленограде нет новых ЖК

25.03.2023, 3:13, Новости дня
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Самые низкие цены действуют в новостройке, пока она находится на стадии начальных строительных работ. Покупка такой квартиры, с одной стороны, влечет риск столкнуться с недостроем, с другой – позволяет существенно сэкономить. Однако предложение новостроек на стадии котлована в некоторых округах Москвы весьма ограничено.

Например, в Зеленограде к весне текущего года вообще не осталось проектов на начальном этапе работ, до стадии монтажа первых этажей. За год предложение здесь сократилось на все 100%.

Минимальная доля проектов на котловане – 1,1% – также представлена на локальном рынке ЗАО.

Менее 30% новостроек на начальном этапе строительства сосредоточено на юге и юго-востоке, а также на востоке и севере столицы.

В СВАО каждая вторая новостройка – 52,5% – находится на старте строительства.

Наконец, первое место досталось новостройкам на юго-западе столицы. Здесь доля ЖК на начальном этапе составляет внушительные 94%. За год данный показатель увеличился на 2%.


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