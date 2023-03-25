Мнение: Электромобили без прикрас

Мнение пользователя электромобиля на примере Норвегии (из Фейсбука):

“В Норвегии же, самой электромобильной стране мира (дешевая гидроэнергетика, развитая инфраструктура заправок, через год там вообще перестанут продавать машины с ДВС) я впервые в реальных условиях протестировал электрокар. Ощущения — сложные.

Реальные условия — это не 30-километровая неторопливая поездка по городу на бесшумном авто с открытыми окнами, и зарядка возле кафе, пока ты пьешь капуччино на террасе, как на рекламной картинке. Реальные условия — это зима, автотрасса и необходимость в течение неполных суток трижды быть в аэропорте Осло, за 200км пути (так сложилось, ездил за опоздавшим багажом).

Дана была неплохая машина, новая полностью электрическая Audi Q4 e-tron 50, полный привод, 300 л.с., 6 сек до 100, батарея 80 квт/ч, который, по утверждению производителя, должно хватать почти на 500км пробега (6км с квт/ч). Но, как знают все владельцы, это цифры для городской езды в теплое время года, условная Санта Моника в апреле. Для автотрассы смело делите эту цифру на два, для холодного времени года минус еще процентов 10-15. Итого реальный пробег по холодным норвежским шоссе 220-230км.

Далее, зарядка. Заправки оптимистично обещают до 150 квт, в жизни тоже сразу делите на два — из трех моих сетевых заправок максимальная скорость была 67квт, что для 80й батареи означает 1ч-1ч 15 мин от 5-10% до полного.

В итоге я за неполный день заряжал автомобиль 4 раза, от 20 минут до 1 часа каждый. (Вспомнился рассказ знакомой из США, которая с мужем пересекала Америку на Тесле — из 6 дней пути 2 дня они провели на заправках). Каждая зарядка была стрессом — в первый раз, в ночи, мне непрерывно звонила прекрасная сотрудница авиакомпании: “я нашла ваши лыжи и вынесла в терминал, где вы”, на что я печально отвечал: “стою на электрозаправке в 15км от аэропорта, еще минут 15-20”. Второй раз с товарищем, опаздывая, возили мою машину по городу Рена в поисках заправки: в супермаркетах они все работали только с их собственным приложением (на норвежском), которое надо было устанавливать на смартфон, на Shell электроколонок не оказалось, нашли только на окраинной заправке Circle K, где уже прочно стояли на зарядке три электрокара и по счастью только что освободилась последняя колонка. Мы оставили машину заряжаться и уехали дальше по неотложным делам, хорошо, что у нас было две машины, одна из которых бензиновая!

Апофеоз наступил перед возвратом машины на прокат в аэропорте, время истекало, регистрация на рейс скоро закрывалась, а я стоял на заправке, заряжая аккумулятор до необходимых 70%. Я уже дважды попил кофе, изучил ассортимент магазина на заправке, посмотрел фейсбук. Возле стояли еще пара человек, нервно смотрящих на часы, пока заряжались их машины. В другой машине на зарядке сидела в темноте целая семья, молча глядя в свои смартфоны. Догорал великолепный северный закат.

В итоге, что я хочу сказать. Электрокар это чисто, бесшумно и дешево (примерно вдвое дешевле бензина), это сумасшедшее ускорение и крутящий момент, это даже удовольствие от торможения и остановки (не пустая трата энергии, а подзарядка батареи). И это, конечно, будущее. Но пока что это развлечение для людей с очень крепкими нервами, с огромным запасом свободного времени и с железными навыками планирования. Я ни тем, ни другим, ни третьим не обладаю. Подожду, пока производители не дадут нам машины с объявленным запасом хода 1000-1500км, что в реальной жизни будет означать 500-700км, которые мы проезжаем на баке бензина. А пока, извините, электроавтомобиль это все же не утилитарный, а идеологический, экологический, имиджевый выбор, вопрос веры и удовольствия, которое вы получаете от ставки на будущее