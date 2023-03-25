Откройте шкаф и узнайте себя: что говорит о вас любимая одежда (ранимость, вспыльчивость, нелюбовь к расписанию)

Любой опытный психолог сможет подтвердить, что предпочтения в одежде, в том числе любимые цвета нарядов, неизменно говорят о характере человека. Заглянув в шкаф, можно получше узнать себя, что позволит на уровне подсознания правильно смотреть на окружающий мир.

Черные оттенки и серые тона в одежде

Считается, что черный – это выбор интеллектуалов. Однако за такой одеждой часто скрывается человек, который хочет скрыться от лишнего любопытного внимания. При этом внутри у него живет желание показать свою уникальность и выделиться в толпе. Это два диаметрально противоположных стремления, как одновременно быть похожим на окружающих людей, так и иметь свои собственные индивидуальные нотки в одежде. Сделать это достаточно сложно, в особенности предпочитая в одежде лишь черные или серые тона. В итоге приходится разбавлять такие оттенки яркими деталями, но сочетать подобную одежду и украшения бывает крайне сложно.

Люди, которые предпочитают черные и оттенки серого в одежде, стремятся быть лучшими. Это часто перфекционисты, которые всеми силами стараются добиться успеха в построении карьеры и в личной жизни. При этом у них может появляться внутренний конфликт, когда они недотягивают до установленной ими высокой планки. Черный цвет в том числе символизирует простоту, однако люди, выбирающие такую одежду, — это яркие личности, которые имеют необычную фантазию.

Бежевый и коричневые цвета в одежде

Если ваш любимый цвет в одежде бежевый или коричневый, то можно сказать, что вы стремитесь к творчеству и креативности. В психологии такие оттенки символизируют безопасность, комфорт и уют. Такие люди жаждут стабильности, но при этом они хотели бы избежать однообразия и предсказуемости в жизни. У них четко прослеживается нелюбовь к расписанию, они не следуют плану и не ставят себе глобальных целей. Если вам нравятся земляные цвета, то нужно быть внимательным, чтобы не превратить свою жизнь в погоню за новыми ощущениями и приключениями. Такого человека тяготит спонтанность и неопределенность. Он хочет все разложить по полочкам, идеально спланировав свою жизнь.

Красный цвет в одежде

Красный — это цвет жизни, страсти и эмоций. Люди, которым нравится одежда ярких оттенков, часто подвержены вспышкам гнева и ярости, за которыми прячется страх одиночества. Если вам нравится красный цвет, то можно сказать, что у вас имеется нелюбовь к посредственности. При этом вам хочется все контролировать, в том числе свою жизнь. Если же что-то идет не так, как желает того человек, то у него появляется чувство мести.

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Любовь к красному цвету в одежде говорит о вспыльчивости и сложностях с контролем своих эмоций. У такого человека часто отмечаются приступы гнева, в особенности если не удалось добиться поставленных целей и задач. Старайтесь держать свои чувства или эмоции под контролем. Вы увидите, что в подобном случае жизнь существенно упрощается. Становится легче добиться успеха в карьере, в отношениях с близкими и друзьями.

Цвет солнца

Желтый и оранжевый – это солнечные цвета, которые предпочитает человек, стремящийся добиваться поставленных целей и при этом он всегда исполняет свои обязанности. Впрочем, такие люди «докапываются» до мелочей, часто они страдают от перфекционизма и при этом не могут делегировать свои дела окружающим. В итоге им приходится полагаться лишь на себя. Неудивительно, что такие люди страдают хронической усталостью, и при этом им постоянно нужно бороться с природной ленью. Старайтесь справиться с таким природным перфекционизмом, помните, что добиться всего попросту невозможно, а делать ту или иную работу идеально часто даже не требуется. Если вы любите желтый цвет, то можно сказать, что вы желаете самореализации, но при этом страдаете из-за того, что не всегда удается добиться желаемого.

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Любители зеленого цвета

Зеленый — это свет стойкости, любви и спокойствия. В то же время, если вы любите зеленый цвет, то это говорит о крайней чувствительности и ранимости. Из-за страха быть отвергнутым такой человек может отказаться от тех или иных решений, в особенности в построении отношений. Любители зеленого в одежде стремятся к справедливости и при этом готовы отстаивать свою правоту, ценности и мнение. Такой человек желает гармонии с окружающими, он хочет жить в спокойствии и мире. При этом ему не нужно что-либо доказывать о себе, его достижения говорят сами за себя.

Голубой и синий цвета

Любовь к одежде голубого и синего цвета говорит о стремлении к расслаблению, покою и умиротворению. Внутри у человека, который выбирает такие оттенки нарядов, присутствует желание навести порядок в различных сферах своей жизни. При этом часто он чувствует себя зажатым между правилами и нормами поведения в обществе. Такие люди могут испытывать повышенное чувство опасности и беспокойства, сталкиваясь с окружающим миром. Если вы предпочитаете синий и голубой цвета, то будете постоянно стремиться к комфорту в жизни. При этом необходимо научиться все же отпускать переживания и напряжение, что позволит совершенно по-другому взглянуть на окружающую действительность.