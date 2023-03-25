Мнение: О роли Украины в подрыве «Северных потоков» заговорили немцы… Шок и скандал?

Интересно закручивается интрига вокруг украинского следа в подрыве российских газопроводов «Северный поток» первой и второй очередей. Если в ответ на разоблачения пулитцеровского лауреата Сеймура Херша западные медиа и политики дружно сказали «да и х***рш с ними», намекая, что дедушка впал в маразм, то к информации о причастности Украины к этому инциденту все отнеслись намного серьёзней. Тема не смолкает, и её активно пушат политики первой величины. Вплоть до президента #США Джо Байдена.

И тут «внезапно» мощно выступили официальные лица с немецкой стороны.

По информации швейцарской News Zürcher Zeitung, германский министр обороны Борис Писториус предложил не делать поспешных выводов из ставших известными результатов расследования взрывов газопроводов. «С тем же успехом это могла быть акция под “ложным флагом”», — сказал он. Под этим он имел в виду попытку тех, кто действительно несёт ответственность, отвлечь внимание от самих себя, прокладывая ложные следы. «Вероятность того и другого одинаково высока», — подчеркнул министр, не конкретизируя своего намёка.

Но что ещё более интересно, швейцарские журналисты истолковали его правильно.

И сопроводили статью о заявлениях немецкого чиновника рассуждениями «эксперта». В качестве такового выступил некий профессор Берлинского университета Дуглас Селвидж, уже засветившийся в распространении ничем не подтверждённых «секретных документов КГБ СССР», которые — сюрприз! — отвечали на самые громкие обвинения в адрес Соединённых Штатов. В этот раз учёный также не изменил себе.

«Не исключено, что третья страна — комментирует NZZ слова министра профессор Дуглас Селвидж, — завербовала группу от имени Украины. Возможно, её участники ошибочно полагали, что действовали по указке украинского правительства, когда взорвали трубы. Может оказаться, что эта проукраинская группа, якобы ответственная за взрывы, на самом деле не была украинской или, по крайней мере, нелояльной к правительству в Киеве. Возможно, она тайно финансировалась… третьей державой — например Россией».

И это — как раз тот самый случай, когда «на воре и шапка горит»?

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