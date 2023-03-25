Родительская суббота и Феофанов день: народные приметы 25 марта

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25.03.2023, 0:25, Новости дня
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25 марта православные верующие отмечают день преподобного Феофана Исповедника.

Он родился в Константинополе в богатой семье. Отец был родственником императора Льва Исавра. Феофан рос при дворе и вскоре стал сановником императора Льва Хазара. Ему было положено жениться, но так как он мечтал стать монахом, то сохранил целомудрие по договоренности с супругой. В итоге он вместе с женой постриглись в монахи, она тоже пошла служить при монастыре. Вскоре Феофан стал игуменом монастыря на острове Калоним. У него открылся дар исцеления людей и изгнания бесов.

В 50 лет Феофан заболел и уже не мог трудиться и служить в полную силу. Он написал “Хронографию” об истории христианской Церкви с 285 по 813 год. В глубокой старости Феофана бросили в темницу иконоборцы правителя Льва Армянина. Феофан там и умер.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 МАРТА

В этот праздник категорически нельзя конфликтовать и ругаться матом. Нельзя думать о греховном и лениться. В этот день запрещено долго спать и нежиться в постели.

Кроме того, в этот православный праздник нельзя обделять вниманием коней. Если в этот день лошадь заболеет, то оно промучается все лето. Чтобы коня не сглазили, его водили к роднику. В воду клали серебро и поили коня.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

В этот церковный праздник женщины ходили на улицу и бросали зерно. Также они выметали сор из избы, прогоняя все плохое. В каждый угол дома клали по монетке, приманивая деньги.

Если на Феофана на муравейнике стаял снег – лето будет теплое и длинное. Если будет туман утром – жди урожай конопли.

Также в этом году на 25 марта приходится Родительская суббота. В этот день принято ходить в церковь и вспоминать умерших родственников.


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