BFM TV – глава МВД Франции отчитался о поджогах и грабежах во время девятого дня протестов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен во время посещения префектуры полиции Парижа заявил о том, что на девятый день забастовок против пенсионной реформы городу нанесён гораздо более значительный ущерб, чем в предыдущие дни, передаёт BFM TV. В столице зафиксировали множество случаев поджогов, магазинных краж и нападений на представителей власти: министр пообещал, что задержанных нарушителей будут судить по всей строгости закона.

ЖЕРАЛЬД ДАРМАНЕН, министр внутренних дел Франции: Я также хочу подчеркнуть — и считаю это очень важным моментом, — что был нанесён значительный ущерб. Ущерб общественным зданиям — например, полицейскому участку в Лорьяне, где его подожгли, — а также множеству зданий, где удалось предотвратить пожар, но они подверглись нападению, как мэрия Бордо. Разумеется, много объектов также повреждено в Париже — огромное количество торговых площадей, иногда их грабили, как это произошло в ювелирном магазине около площади Опера.

Однако во множестве других магазинов благодаря вмешательству полицейского спецназа удалось задержать тех, кто их грабил, они сейчас находятся под стражей. Нанесён значительный ущерб — намного более значительный, чем в предыдущие дни забастовки, поэтому их надо судить по всей строгости закона. Я благодарю Министерство юстиции, которое со вчерашнего дня выпустило инструкции, чтобы этих грабителей и людей, которые нападают на полицейских, судили как можно более строго.

На данный момент задержано — несомненно, за ночь эта цифра вырастет, — 172 человек, из них 77 — в Париже. Их задержали за особенно серьёзные нарушения, за нападения на представителей власти, то есть полицейских и жандармов, за грабежи, за поджоги — пожаров было много. Как я уже сказал, в Париже насчитали 140 возгораний, тушением около 40 из них сейчас занимаются пожарные Парижа.

Дата выхода в эфир 23 марта 2023 года.