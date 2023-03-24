Sky News – КНДР испытала беспилотник, «способный вызывать радиоактивное цунами»

Северная Корея сообщила об успешном испытании нового подводного боевого беспилотника. По словам официальных источников, этот аппарат, который создавался для незаметного нападения на вражеский флот и порты, подтвердил свою «надёжность и способность наносить смертельные удары», передаёт Sky News.



AP

КНДР сообщила об успешном испытании нового подводного боевого беспилотника. Этот аппарат, получивший название Haeil, способен «вызвать радиоактивное цунами», передаёт Sky News со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В начале этой недели беспилотник был запущен в южной провинции страны Хамгён-Намдо. Haeil находился под водой в течение 59 часов, двигаясь на глубине 80—150 метров, после чего он достиг цели в акватории залива Хонвон, и его испытательная боеголовка была взорвана, поясняет телеканал.

Аппарат создавался для того, чтобы незаметно подкрадываться к военным кораблям и портам противника, а затем детонировать под водой, создавая радиоактивную волну. Испытания «подтвердили его надёжность и способность наносить смертельные удары», утверждают северокорейские источники.

Кроме того, КНДР испытала четыре «стратегические крылатые ракеты», пролетевшие более двух часов над морем. «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын остался очень доволен результатами», — отмечается в сообщении ЦТАК.

Испытания прошли после завершения 11-дневных военных учений США и Южной Кореи.

Помимо участия в них, по некоторым данным, Вашингтон готовится отправить в регион авианосец для проведения дополнительных манёвров, обращает внимание Sky News.

Представители Пхеньяна охарактеризовали учения как «провокационные» и заявили, что Вашингтон и Сеул довели ситуацию до «необратимо опасной точки». Они также назвали США «империалистами», а Южную Корею — «марионеточным режимом предателей», обвинив их в стремлении оккупировать республику.

Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп усомнился, что КНДР овладела технологиями для оснащения своих самых современных типов вооружений. Вместе с тем чиновник признал, что страна добилась «значительного прогресса».

«Последнее заявление Пхеньяна о наличии подводного беспилотника, способного нести ядерное оружие, следует воспринимать скептически. Но оно явно призвано показать, что у режима Кима есть множество различных способов нанести ядерную атаку, и поэтому любой превентивный или обезглавливающий удар по нему обернётся катастрофическим провалом», — рассуждает профессор Университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Исли.

В этом году Северная Корея запустила более 20 баллистических и крылатых ракет. Руководство страны хочет договориться об ослаблении западных санкций, но отказывается соглашаться с требованиями США о сокращении ядерной программы, настаивая, что она необходима КНДР для самозащиты, напоминает Sky News.