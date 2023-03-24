Трендовые аксессуары весны: какие из них освежат образ женщин старше 50

Каждый человек одевается в соответствии со своим собственным вкусом и стилем. Однако существуют определенные ориентиры, следование которым дает возможность всегда прекрасно выглядеть независимо от того, насколько скромным будет ваш наряд. Стилисты рассказали о трендах на аксессуары весны, которые освежат образ женщин старше 50.

Элегантная сумочка

В гардеробе женщины зрелого возраста обязательно должна присутствовать классическая сумочка. Она должна быть удобной, а ее форма – простой, чтобы вы могли легко сочетать ее с разной одеждой. Постарайтесь приобрести вневременную дизайнерскую сумку, если позволяют ваши финансовые возможности. Она прослужит вам долгие годы. Но если для вас это проблематично, не стоит расстраиваться. Ведь существует множество привлекательных альтернатив по доступной цене.

Шарфы и шейные платки

В классическом гардеробе всегда должно быть несколько стильных шарфов, которые можно носить в различных ситуациях. Яркий шарф – прекрасный вариант, но он не должен быть единственным, нужно иметь еще и изделие нейтрального оттенка.

Классический шелковый шарф бежевого или черного цвета, который можно сочетать со многими предметами одежды, придаст вам элегантный вид.

Ремень

Использование ремня помогает сделать наряд более интересным и привлекательным. Более практичным является выбор кожаного ремня черного, коричневого или бежевого цвета.

Такой аксессуар подходит для традиционного, классического стиля в одежде. Если же вы захотите придать своему образу изюминки, воспользуйтесь поясом с рисунком, например, с леопардовым принтом.

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Серьги

Если вы будете часто менять серьги, выбирая крупные экземпляры, которые делают ваш аутфит более ярким и привлекательным, то только украсите ими повседневный наряд. И тогда вы можете пойти в нем на торжественное мероприятие, потому что он каждый раз будет выглядеть по-новому. А вот для повседневных выходов рекомендуется иметь небольшие сережки, но золотые или серебряные.

Солнцезащитные очки

Хорошие солнцезащитные очки – это инвестиция, которая окупится в долгосрочной перспективе. Сегодня существует весьма широкий выбор, от квадратных до формы, напоминающей кошачий глаз.

Однако нужно учитывать, что этот аксессуар должен соответствовать конфигурации вашего лица. На каждый день следует выбирать очки нейтрального вида. Но если вы хотите выделиться из толпы, подойдет вариант с яркой оправой.

Заколки

Аксессуары для волос женщины могут использовать в любом возрасте, в том числе и после пятидесяти лет. Они могут дополнить любой скромный наряд и в то же время украсить вашу прическу независимо от ее модели. Но при этом нужно учитывать следующее. Во-первых, аксессуары не должны быть слишком яркими и вычурными, чтобы не вступить в противоречие с другими составляющими вашего образа. А во-вторых, их не должно быть много.

Браслет и часы

Если вы отправляетесь в офис или на какое-то официальное мероприятие, лучше всего иметь на руках часы и один браслет, совпадающие по цвету. Если же вы находитесь в неформальной обстановке, то можно и немного пошалить, надев, помимо часов, одновременно несколько разноцветных браслетов, чтобы повысить настроение себе и окружающим.