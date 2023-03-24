Чтобы улучшить внимание и концентрацию детей, нужно им читать и рассказывать истории

Люди рассказывали истории у костра задолго до изобретения письменности, передавая свой опыт из поколения в поколение. Эти сказания использовались как способ научить молодое поколение и поделиться мудростью, убеждениями, ценностями, традициями и культурой. Наша способность аккумулировать опыт — это то, что отличает человечество от других видов. Вот почему рассказывание историй глубоко укоренилось в обществе и является важным инструментом для обучения детей.

Дети и сказки

Рассказывание историй – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Но в чем именно заключается особенный смысл этого действия? Зачем нужно читать и рассказывать сказки своим детям? И что еще более важно, зачем вам нужно слушать рассказы своих детей?

Дети постоянно рассказывают истории, они описывают то, что случилось с ними, что они видели в парке развлечений. Часто их игры завязываются на истории, могут надеть плащ и маску, взять свой игрушечный меч и разыграть спасение супергероев со звуковыми эффектами. Все это является частью естественной склонности человеческого ума к рассказыванию историй.

Психологический эффект от рассказывания историй

Истории обеспечивают чувство сопричастности, сопереживания и эмоционального обучения. Все это невероятно важно для развития ребенка. Рассказы важны:

Для когнитивного развития. Истории питают воображение ребенка, когда они превращают слова из историй, которые они слышат, в фантастические образы. Исследование, опубликованное в 2022 году, показало, как истории создают нейронные связи между рассказчиком и слушателем. Это связано с тем, что во время процесса активируются одни и те же части мозга говорящего и слушателя. Ученые называют это нейронной связью. Для эмоционального развития. Истории также создают сердечные связи. Вот почему рассказы родителей и опекунов невероятно важны для эмоционального развития ребенка — они позволяют укрепить и улучшить связи. Впоследствии истории учат детей определять различные типы эмоций, повышая их эмоциональную грамотность, поскольку они часто развивают сочувствие к одному или нескольким персонажам истории.

Истории для улучшения навыков слушания и понимания материала

У большинства детей нет навыков слишком долго сосредотачиваться. Вот почему удерживать их внимание в течение длительного периода времени чрезвычайно сложно. Однако, когда детям рассказывают истории, они склонны слушать. Истории учат их сосредотачиваться, слушать и понимать. Прослушивание простых историй, в которых герой достигает цели, преодолевая препятствия, учит их важности настойчивости, мужества и стойкости — качеств, которые способствуют их благополучию.

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Истории создают чувство принадлежности. Они помогают людям понять мир. В разных культурах есть разные сказки и мифы. Они создают чувство цели и принадлежности и способствуют взаимопониманию с другими. Люди созданы для связи друг с другом, и истории помогают в этом.

Истории улучшают социальные навыки. Рассказывание историй побуждает детей обращать внимание и сосредотачиваться на говорящем. Поскольку дети должны позволить говорящему говорить, они не только учатся слушать, но и расширяют свой кругозор и начинают смотреть на мир с точки зрения других людей.

Кроме того, рассказывая ребенку истории, вы укрепляете связь между вами. Дети жаждут времени и внимания своих родителей. Таким образом, цените время рассказывания историй как возможность сближения.

Истории тренируют память и расширяют мировоззрение

Хороший способ извлечь максимальную пользу из каждого времени, отведенного на рассказывание историй, — это задавать вопросы до, во время и после того, как вы прочитаете рассказ своему ребенку. Таким образом, вы поощряете их усваивать детали истории.

Во всех историях есть свои уроки. Таким образом, рассказывая их вашему ребенку, вы знакомите его с миром разных культур. Это учит детей понимать других и узнавать о том, как люди во всем мире выражают себя и свои убеждения. Впоследствии, это также учит их различным обычаям и культурам, а также тому, как уважать и ценить людей за пределами их собственной социальной среды.

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Истории развивают интеллект

Когда детям приходится слушать и сосредотачиваться на том, что говорит рассказчик, они представляют историю в своем воображении. Они мысленно воссоздают сценарии с персонажами. Они думают не только о героях рассказа, но еще важнее о сюжете. Это похоже на решение сложной задачи, что невероятно важно для развития их мозга.

Почему истории предпочтительней, чем чтение

Сесть за чтение книги может быть проблемой для детей. Сосредоточиться на чтении книги — это то, с чем не всегда могут справиться даже взрослые. Низкий уровень концентрации и внимания является общей проблемой для многих маленьких детей и может повлиять на то, как они усваивают и запоминают новую информацию в школе. При этом рассказывание историй помогает преодолеть этот барьер. На слух ребенку гораздо проще воспринять информацию, чем заставлять себя сидеть над книжкой.

Способы стимулировать интерес ребенка к историям

Прерывайтесь по ходу рассказа. Вы можете пофантазировать вместе, придумать, как могло бы пойти развитие сюжета. Выбирайте оптимальное время. Уровень внимания ребенка может резко меняться в течение дня. Понаблюдайте, в какое время дня он наиболее готов сесть и сосредоточиться на рассказе. Это может быть раннее утро, середина дня или непосредственно перед ужином. Выбирайте место, которое не отвлекает его внимание. У вашего ребенка должно быть удобное и тихое место, где ничего не отвлекает. Создайте среду, свободную от отвлекающих факторов, таких как игрушки, компьютер или телевизор. Проявите творческий подход. Начало истории может показаться скучным. Сюжет не успел захватить и ребенок быстро отвлекается. Проявите творческий подход и превратите историю увлекательное практическое занятие. Вы можете разыгрывать сцены, предлагать нарисовать персонажей, в общем делать все, чтобы максимально включить ребенка в процесс. Наблюдайте за интересами вашего ребенка. О чем он недавно говорил? Он мог проявлять интерес к динозаврам, грузовикам, ведьмам или лошадям. Чем бы ни увлекался ваш ребенок, найдите историю, которая, как вы знаете, ему понравится. Поощряйте физическую активность. Эксперты в области образования уже давно установили связь между физической активностью и повышением уровня концентрации. Прежде чем вы сядете рассказывать ему истории, предложите предложите ему погулять на улице и принять участие в играх на свежем воздухе. Дайте забавные инструкции. Поощряйте интерес к рассказу, предлагая напевать подходящие песенки по ходу сюжета. Когда родители рассказывают или читают ребенку истории, это постепенно пробуждает их интерес к самостоятельному чтению, учит сосредотачиваться. Когда он проявит интерес, дайте ему возможность прочесть пару коротких рассказов самостоятельно, обсудите из содержание. А если он будет отвлекаться в процессе, предложите сфокусироваться на том же объекте, чтобы избавиться от посторонних мыслей.

Заключение

Рассказывая детям истории и поощряя своего ребенка сначала обсуждать, а потом самостоятельно читать и осмысливать их, вы помогаете ему открыть для себя целый мир. Вы создаете прочную основу для развития социальных навыков и эмоционального интеллекта, что является невероятным преимуществом для общего развития.