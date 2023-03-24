 

Яна Рудковская, Елена Летучая и другие звезды на премьере ужина “Отпечаток”

24.03.2023, 20:35, Разное
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Накануне, 23 марта, в ресторане MODUS состоялась премьера ужина “Отпечаток”. Долгожданное гастрономическое событие собрало не только ценителей высокой кухни, которые смогли попробовать необычные авторские блюда от брокколи-васаби до гребешка с тигровым молоком, но и звезд шоу-бизнеса, коим, конечно же, тоже не чужда любовь к изысканным вкусовым решениям и деликатесам.

На ужине фотографам позировали продюсер Яна Рудковская, телеведущая Елена Летучая, актриса Анна Чурина, ведущие Татьяна Геворкян и Рената Пиотровски, дизайнеры Евгения Линович и Ольга Лефферс и многие другие.

Елена ЛетучаяАнна ЧуринаЯна РудковскаяТатьяна ГеворкянРентата ПиотровскиЕвгения Линович и Ольга Лефферс


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