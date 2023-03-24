“Полиция задержала”: кидавших ухажеров на деньги девиц из “Тиндера” схватили правоохранители

Сеть знакомств “Тиндер” далеко не всегда помогает обрести счастье в личной жизни. И дело не только в негативном опыте поиска второй половинки. Злоумышленники проворачивают хитрые схемы, пользуясь доверием очарованных мужчин. Об одной из них информирует Царьград.

По информации издания, девицы знакомились с ухажерами через “Тиндер” и договаривались о свиданиях в определенных ресторанах. Там представительницы прекрасного пола заказывали еду по заведомо повышенной стоимости и исчезали из поля зрения своих кавалеров. Разочарованным мужчинам, которых кинули, приходилось оплачивать счет, причем деньги шли в пользу мошенников.

Тех, кому поступали эти финансовые средства, удалось вычислить. Правоохранители схватили целую банду. “Полиция задержала семь девушек и пятерых молодых людей”, — сообщает источник. Им предстоит ответить за последствия неблаговидного массового обмана в “Тиндере”.

Напомним, ловушки мошенников становятся все изощреннее. Даже не посещая соцсети, включая “Тиндер”, можно стать жертвой злоумышленников, если потерять бдительность. Как сообщает сайт “Вести Подмосковья”, аферисты обманывают людей, развешивая на улице концертные афиши с “подставным” QR-кодом для оплаты. Тем, кто производит оплату по ссылке из такого кода, приходит поддельный фальшивый билет.