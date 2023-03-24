Ледяная вода для лица и сухой пар для тела: скандинавские приемы красоты, которые пригодятся любой женщине

В последние годы все большей популярностью пользуется концепция натуральной красоты, которая основана на как можно меньшем использовании косметики. В подобном случае потребуется правильный уход за кожей лица, что позволяет поддержать ее молодость и здоровье. Полностью соответствует этому тренду скандинавская красота, которая подразумевает минималистический подход к использованию косметики.

Женщины в странах Скандинавии и северной Европы если и используют косметику, то буквально 1-2 продукта. Это одновременно позволяет скрыть имеющиеся недостатки и не нагружает кожу, которая сохраняет свой естественный вид. Даже несмотря на суровые погодные условия, скандинавские женщины славятся своим чистым и здоровым цветом лица. Во многом это достигается правильным уходом и минимальным использованием правильно подобранной косметики.

Умывайтесь ледяной водой

Когда речь заходит о странах Скандинавии, в первую очередь на ум приходит лед и холод. В том числе это касается всевозможных средств ухода за лицом. Многие женщины в странах Скандинавии умываются ледяной водой. Подобное позволяет им эффективно открывать поры, а используемая лечебная косметика достигает глубинных слоев кожи, запуская естественные процессы регенерации.

Умывание ледяной водой имеет множество преимуществ, в том числе уменьшение воспаления кожи, решаются проблемы с отечностью, улучшается внешний вид лица. Поры раскрываются, очищаются, разглаживаются поверхностные морщины. Неудивительно, что сегодня многие европейские косметологи рекомендуют умываться как можно более холодной и даже ледяной водой.

Также можно комбинировать такое ледяное умывание с использованием теплой воды, которая позволяет эффективно очищать поры от жира и других загрязнений. Одновременное использование холодной и теплой воды существенно улучшает состояние кожи. Допускается применение различных холодных масок или прикладывание к лицу кубиков льда.

Ключ к успеху – это правильное увлажнение

Страны Скандинавии отличаются холодным климатом, в особенности в зимнее время года. Чтобы поддержать здоровый вид лица и противостоять трескучим морозам, скандинавы постоянно увлажняют лицо. Только так можно добиться здорового естественного цвета кожи и избежать различных воспалений. Сегодня в продаже можно найти косметику от многочисленных скандинавских брендов, которая обладает ультраувлажняющими свойствами. Часто такие средства изготовлены на основе арктической родниковой воды, которая содержит минимум минералов и при этом отличается идеальными для кожи показателями PH.

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Скандинавские женщины редко когда пользуются косметикой, но именно увлажняющие кремы есть в косметичке каждой уважающей себя девушки. В особенности подобное необходимо в холод, когда от ветра кожа быстро теряет необходимую влагу. Поэтому, чтобы обеспечить правильный уход за лицом, следует обязательно подбирать для себя такую косметику, которая обладает ультраувлажняющими свойствами.

Отдавайте предпочтение натуральным средствам

На протяжении многих десятков и даже сотен лет в странах Скандинавии были распространены всевозможные народные рецепты и секреты, которые в том числе касались косметических средств. Традиции сохранены и сегодня, когда в косметике в этих странах используются исключительно натуральные, природные ингредиенты. Это касается аминокислот, различных витаминов, антиоксидантов и экстрактов из различных трав. Неудивительно, что в Скандинавии предпочитают косметику на основе таких трав и народных рецептов красоты.

Правильная защита кожи

Нужно понимать, что без использования качественной косметики все же обеспечить полную защиту кожи будет невозможно. В том числе это касается воздействия вредного ультрафиолета, который содержится в солнечном свете. Лето в Скандинавии короткое, но солнце тут светит максимально ярко. Именно поэтому в этих странах женщины обязательно используют специальные кремы, которые обеспечивают защиту кожи от ультрафиолета.

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Косметологи из различных стран мира дают такой же совет. Вне зависимости от того, где вы проживаете, необходимо использовать специальные кремы с УФ-фильтрами, которые предупреждает гиперпигментацию, уменьшают признаки старения и являются великолепной профилактикой рака кожи. Сегодня в продаже можно подобрать подобные защитные средства, которые предназначены для ежедневного ухода.

Правильное питание

Во многом красота кожи зависит от наличия в организме необходимых микроэлементов и витаминов. Именно поэтому крайне важно правильно питаться, предпочитая натуральные продукты. Необходимо включить в рацион как можно больше овощей, красную рыбу и постное мясо. Также отличный вариант – это специальная диета, которая построена на продуктах, с повышенным содержанием омега-3 жирных кислот. В вашем рационе должны присутствовать фрукты, овощи, дикие ягоды, селедка, форель и лосось. Такое правильное питание не только улучшает состояние кожи, но и предупреждает появление проблем с суставами, и укрепляет организм.

Сухой пар для ухода за лицом

Скандинавы не представляют свою жизнь без финской сауны. Одной из ее особенностей является отделка помещения хвойными породами древесины и горячий сухой пар. В подобных условиях кожа быстро очищается, отлично раскрываются поры, тело словно дышит и впитывает полезные аромамасла. Установлено, что регулярное посещение сауны способствует не только здоровью, но и красоте.

Женщины в Скандинавии совмещают поход в сауну с пилингом и очищением кожи. Существует даже специальная лечебная косметика, которая предназначена для использования в сауне. Она делает кожу эластичной, мягкой, отлично ее очищает и раскрывает поры. Посещение сауны обычно завершают обливанием холодной и даже ледяной водой. Такой контраст холода и жара улучшает кровоток, а на лице вскоре появляется здоровый румянец. Кожа после посещение сауны начинает “дышать” по-новому, возвращается естественный цвет лица. Одновременно сразу можно использовать различные увлажняющие кремы, которые будут в особенности эффективны с очищенными порами.