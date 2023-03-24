 

Внучка принцессы Маргарет дебютировала на обложке глянцевого журнала

24.03.2023, 17:45, Разное
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Леди Маргарита Армстронг-Джонс появилась на майской обложке Tatler в преддверии своего 21-го дня рождения. На обложке внучка принцессы Маргарет позирует в пышном платье с цветочным принтом Giambattista Valli и украшениях Harry Winston.

Подружка невесты принца и принцессы Уэльских и постоянная гостья на балконе Букингемского дворца, она — дочь первого кузена короля, графа Сноудона, и самый выдающийся член королевской семьи, которого вы никогда не встречали, — пишет о внучке принцессы Маргарет Tatler.

Журналисты Tatler отметили, что у девушки “пытливый взгляд” ее бабушки. Сейчас леди Маргарита Армстронг-Джонс находится 26-й в очереди на престол. Отец девушки, Энтони, 2-й граф Сноудон, был племянником и крестником покойной королевы Елизаветы II.

Леди Маргарита Армстронг-Джонс

Сама леди Маргарита живет в Париже. Девушка редко попадает в объективы папарацци в обычной жизни. При этом она иногда появляется и на официальных мероприятиях британской королевской семьи. Например, она присутствовала на похоронах королевы Елизаветы II и панихиде по герцогу Эдинбургскому. В детстве, в возрасте 8-ми лет, она была подружкой невесты на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Кстати, на этой неделе Кейт поделилась редким фото с тремя детьми по случаю Дня матери. Новый семейный портрет появился в официальном аккаунте Уэльских в социальных сетях.

Леди Маргарита Армстронг-ДжонсЛеди Маргарита Армстронг-Джонс


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