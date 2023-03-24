 

Рэпер T-Killah рассекретил имя сына

24.03.2023, 17:45, Разное
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3 марта Александр Тарасов, наиболее известный под сценическим псевдонимом T-Killah, и блогер Мария Тарасова впервые стали родителями. Сын звездной пары появился на свет в одной из клиник Аргентины. До сегодняшнего дня Маша и T-Killah скрывали имя новорожденного. В свежем интервью на YouTube-канале “Родина медиа” рэпер решился раскрыть секрет. Музыкант утверждает, что это произошло совершенно случайно. Первенца пара назвала традиционным русским именем Иван.

О чем ты мечтаешь прямо сейчас? — спросил у Александра Тарасова ведущий.

Поскорее оказаться со своей семьей, обнять Машу и взять на руки Ваню, — ответил T-Killah.

T-Killah с сыном

Кстати, временную разлуку с любимой и новорожденным ребенком он тоже прокомментировал. Супруга с пониманием отнеслась к его вынужденному отъезду в Россию. Также T-Killah признался, что рождение сына уже его сильно изменило.

Засыпаю сейчас только с мыслями о семье. Я стал другим. Более вдумчивым, более острожным, с иной мотивацией отношусь к делам. Когда я взял сына руки, у меня случился настоящий взрыв эмоций, вплоть до слез. Держишь его на руках и офигеваешь. Боишься держать. Такое напряжение, будто 100 в руках. Боишься дышать на него лишний раз — а вдруг какие вирусы? И все такое, в общем, — разоткровенничался молодой отец.

Напомним, что T-Killah и Мария Тарасова поженились 4 июля 2019 года. Спустя несколько дней после камерного бракосочетания влюбленные устроили грандиозное торжество в ресторане The Toy Moscow, где для молодоженов выступили приглашенные звезды российского шоу-бизнеса.

T-Killah с Марией на прогулке в АргентинеT-Killah с сыномT-Killah с женой


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