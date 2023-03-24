 

Бывший глава МИД КНР призвал Европу сыграть свою роль в поддержке мирных переговоров

24.03.2023, 17:45, Новости дня
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Бывший глава МИД КНР, а ныне глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И призвал Европу поддержать китайский план переговоров по украинскому конфликту, пишет Bloomberg. В частности, он заявил о надеждах Пекина на то, что европейские страны «сыграют свою надлежащую роль» в этом процессе.


AP

Высокопоставленный китайский дипломат, бывший глава МИД КНР Ван И призвал Европу сыграть свою роль в поддержке мирных переговоров по украинскому конфликту, хотя США предупредили, что предложения Пекина фактически заморозят территориальные приобретения Москвы, пишет Bloomberg.

«Китай с нетерпением ждёт, что Франция и другие европейские страны также сыграют свою надлежающую роль», — заявил Ван И в телефонном разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

«Прекращение огня, прекращение конфликта, возобновление мирных переговоров и политическое урегулирование кризиса должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой», — заявил китайский политик.

Этот звонок, как отмечает издание, состоялся сразу после того, как председатель КНР Си Цзиньпин завершил государственный визит в Россию, в ходе которого президент Владимир Путин пообещал ещё более тесные связи с Поднебесной и приветствовал предложения Пекина о прекращении боевых действий, говорится в статье.

Как отмечает Bloomberg, Си в настоящее время стремится перезагрузить свой имидж глобального политического деятеля. Так, Китай уже помог заключить сделку по улучшению отношений между Ираном и Саудовской Аравией и представил свой собственный план прекращения огня между Россией и Украиной.

США и их союзники отвергли эту мирную инициативу как предвзятую в пользу России. Однако официальные лица Вашингтона опасаются, что полное отклонение предложения Пекина может стать сигналом незаинтересованности Вашингтона в мире.


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