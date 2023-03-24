В новых сериалах от Netflix роли собак будут исполнять кошки

С 1 июня 2023 года во всех без исключения сериалах Netflix роль собак должна будут исполнять актёры-кошки, в том числе идентифицирующие себя в качестве собак.

Таким образом продюсеры рассчитывают «ненавязчиво подчеркнуть, что ни для кого нет никакой разницы, как выглядит актёр и какого он происхождения».

– Главное – это то, что у актёра внутри. Разнообразие имеет значение, – говорится в официальном пресс-релизе.

По словам директора компании по разнообразию, в ближайшие годы на Netflix должны будут выйти полицейский детектив о собаке-ищейке, классическая драма о разлуке собаки и хозяина, а также сериал об однополой любви двух псов, снятый по мотивам реальных событий. Новые стандарты будут распространяться на все эти кинопродукты.

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