ChatGPT теперь поддерживает плагины для подключения к Интернету

OpenAI объявила о запуске системы плагинов для сервиса ChatGPT. Эти дополнения предназначены для расширения базы знаний и подключения сторонних ресурсов к нейронной сети.

Разработчики отмечают, что знания о языковых моделях можно получить только из данных, на которых они были обучены. ChatGPT сможет использовать плагины для получения самой свежей и актуальной информации.

В OpenAI уже доступны два плагина: интернет-браузер, позволяющий искать в интернете релевантную информацию, и интерпретатор кода Python, который может помочь решить проблемы с данными. Разработчики также надеются увидеть больше дополнений от сторонних программистов. Уже сейчас доступно двенадцать плагинов, в том числе для сервиса автоматизации Zapier и математической платформы Wolfram, а также приложения для заказа еды Instacart.

Чтобы воспользоваться плагинами ChatGPT, вам нужно будет заполнить форму и ждать приглашения. Данная функция доступна только подписчикам ChatGPT Plus и разработчикам. OpenAI намерена расширить доступность плагинов в будущем.