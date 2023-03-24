Артем Усс исчез

Итальянские СМИ: сын губернатора Красноярского края сбежал из-под домашнего ареста.

Сын красноярского губернатора Артем Усс 22 марта сбежал из-под домашнего ареста в квартире в Базильо (близ Милана), сломав электронный браслет на лодыжке и успев скрыться до появления карабинеров. Об этом сообщает итальянская La Stampa и другие медиа страны.

40-летнего бизнесмена задержали перед посадкой на рейс в Стамбул в аэропорту Милана 17 октября прошлого года, предъявив международный ордер, выданный федеральной прокуратурой Восточного округа Нью-Йорка. Американский минюст считает, что он вместе с еще четырьмя россиянами и двумя венесуэльцами виновен в нарушении санкций, в контрабанде венесуэльской нефти, экспорте военных технологий из США через подставные компании в Россию и в отмывании денег. США потребовали экстрадиции Усса-младшего.

28 октября на него заявило свои виды и российское правосудие. Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест Усса-младшего — ему инкриминировали отмывание денег в составе организованной группы в особо крупном размере. В Италию направили запрос об экстрадиции Усса.

Сам Усс, переведенный к тому времени из тюрьмы под домашний арест (в квартиру в Базильо, имеющего славу самого богатого городка в Италии),

высказывался в суде за то, чтобы его не выдавали США, а отправили на родину.

21 марта миланский Пятый уголовный суд (апелляционный) одобрил экстрадицию Усса в США. Защита Усса-младшего планировала в течение 15 дней подать жалобу в кассационный суд. В Италии окончательное решение об экстрадиции принимает министр юстиции.

Усс-старший в эфире красноярского гостелеканала говорил об аресте сына: «Для нас, конечно, это проблема, боль. Но, знаете, он русский, он сибиряк, поэтому пройдет он это испытание, а мы его увидим на родине». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские дипломаты будут принимать участие в защите интересов Артема Усса, но конкретизировать эти меры отказался. Официальный представитель МИД Мария Захарова, оценивая задержания в Италии и Германии (там под стражу заключили компаньона Артема Усса Юрия Орехова) как «взятие заложников для их дальнейшего использования в политических целях», также обещала ответ на «враждебные действия» без какой-либо конкретики.

На скриншоте вместо Артема Усса — Антон Натаров

Вероятно, La Stampa, одна из ведущих итальянских газет, знает, о чем пишет, утверждая, что «карабинеры потеряли след». Найти Артема Усса итальянцам будет непросто: и в La Stampa, и во всех других итальянских газетах и информагентствах заметки о нем иллюстрированы фотографиями другого человека — Антона Натарова, бывшего советника губернатора Усса.

Алексей Тарасов,

Обозреватель

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