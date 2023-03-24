В разных районах Москвы сгорели строительные бытовки

Ночью в разных районах Москвы произошла серия пожаров. Первое возгорание зафиксировано на западе города возле домов по улице Ивана Франко. Пламя охватило две металлические строительные бытовки на стройплощадке.

По данным телеканала “360”, через четыре часа одразделение МЧС отправили в Новомосковский административный округ на улицу Эдварда Грига в поселке Коммунарка. На стройплощадке жилого комплекса три вагончика охватил открытый огонь. Спасатели потушили пожар, никто не пострадал.