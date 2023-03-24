Мнение: И всё-таки Сталин репрессировал лучших

Бедность, невежество и преступность — три родные сестры. Исследования показывают, что чем лучше у социальной группы с образованием, тем менее она склонна к криминалу, особенно к насильственному, типа избиений и грабежей. Аналогичным образом работает и достаток — по мере роста благосостояния количество преступников быстро снижается.

Существует и обратная зависимость. Преступники обычно плохо образованы и бедны, так как они не считают учёбу чем-то для себя важным, и бедны, так как преступления, вопреки расхожему мифу — надёжный путь к бедности. Да, бывают исключения: например, марсельский моряк Эдмон Дантес, который вышел из тюрьмы не только богатым, но и всесторонне образованным человеком. Однако если мы откроем полицейскую статистику, мы обнаружим, что подавляющее большинство преступников бедны и темны.

«Я бедный, потому что честный» — звучит так же смешно, как «я толстый, потому что занимаюсь физкультурой». Не был бы честным, был бы ещё беднее… ну, во всяком случае, если мы говорим про капиталистический мир, где рубщик мяса и официант не имеют каких-то особенных привилегий.

Так вот, в ходе репрессий Сталин отправлял советских людей в лагеря, преимущественно в суровые и слабозаселённые уголки нашей страны. Большая часть репрессированных или вернулась в итоге в родные места, или погибла до окончания срока «наказания», однако значительная доля всё же осталась в районах лагерей и укоренилась там.

Этот факт позволяет нам сделать два предположения. Первое — Сталин репрессировал более-менее обычных преступников. Тогда города и посёлки, в которых селились узники ГУЛАГа, отличались бы от соседних населённых пунктов в худшую сторону: были бы беднее и неустроеннее. Или, возможно, Сталин репрессировал элиту общества, лучших людей России. Тогда города и посёлки на месте бывших лагерей сейчас были бы значительно благополучнее других.

В 2020 исследователи решили проверить, как оно получилось на самом деле, и собрали соответствующие данные. Как и следовало ожидать, Сталин репрессировал лучших. Цитирую (ссылка):

Сначала мы показываем, что в 2018 году фирмы, расположенные в окрестностях лагерей, в которых отбывала срок большая доля врагов народа, платили сотрудникам более высокую заработную плату и получали большую прибыль на одного сотрудника. Мы показываем, что этот эффект также отражается на [более ярком] ночном освещении на душу населения. Переезд из города рядом с ГУЛАГом, где враги народа составляли 19% заключенных, то есть как в среднем по лагерям в 1952 году, в город рядом с лагерем, где врагов народа было 47%, или увеличение на одно стандартное отклонение от среднего (28 процентных пунктов), увеличивает расходы на капитал на 58%, прибыль на одного работника на 65%, а среднюю заработную плату — на 22%.

Используя данные опроса домашних хозяйств 2016 года, в котором спрашивалось, были ли у респондентов какие-либо прародители или родственники, которые были отправлены в лагеря по политическим причинам в советское время, мы обнаружили, что те, кто идентифицирует себя как внуков или родственников врагов народа, более образованны, и они с большей вероятностью находятся вблизи ГУЛАГов с высокой долей врагов народа. Таким образом, наши результаты указывают на долгосрочное сохранение образования посредством передачи от поколения к поколению и, как следствие, на положительное влияние на процветание.

Пожалуй, комментировать тут нечего — вполне ожидаемый результат. Мы и раньше знали, что в раннем СССР расправлялись с лучшими, как это всегда и бывает в определённой фазе тирании, так как именно лучшие представляют для захватившего власть тирана наибольшую опасность. Этот феномен хорошо известен ещё с античных времён — равно как и тот факт, что тираниям редко удаётся отпраздновать хотя бы столетний свой юбилей.

Однако теперь у нас есть наглядное доказательство факта, от которого раньше отмахивались, как от голословного. Надеюсь, что этот факт поможет нейтрализовать яд разжигателей, пытающихся в последние десятилетия репрессии отрицать.