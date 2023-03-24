 

Скандалы: Вишневский указал на поддержку Смольным сноса «Сестрорецкого курорта»

24.03.2023, 17:05, Разное
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Депутат Законодательного собрания Петербурга прокомментировал ситуацию со сносом санатория

Он считает это «абсолютным беззаконием». Вишневский выступил категорически против разрушения санатория, который, по его мнению, является знаковым местом в Северной столице. Депутат подчеркнул, что на протяжении нескольких лет лично занимался этим вопросом. Он посещал объект, писал запросы, общался с активистами и представителями Следственного комитета.

«Мне представляется абсолютным беззаконием попытка уничтожить фактически санаторий ради строительства чего-то очень похожего на апартаменты. Теперь говорят, что там будет гостиница немножечко медицинского обслуживания. Это очень печально, но, к сожалению, питерские власти всячески поддерживают эти усилия. Это очень печально, что они их поддерживают», — поделился парламентарий.

Он напомнил о непростой судьбе пансионата «Дюны», на месте которого теперь строят апартаменты. Он считает это возмутительным.

Активисты забили тревогу, узнав о том, что губернатор Петербурга Александра Беглова, судя по всему, не желает останавливать демонтаж «Сестрорецкого курорта». Даже после того, как такое поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин, работы по сносу, по данным СМИ, не прекратились. По мнению градозащитницы Анны Шушпановой, интересы компании ЛСР могут лоббировать на «высоком уровне».

Марина Малахова


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