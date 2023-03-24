С мини-юбкой и даже с вечерним платьем: как и с чем носить балетки, мокасины и кроссовки вместо высокого каблука

Высокий каблук далеко не всегда является практичным и удобным вариантом для повседневной носки. Сегодня даже самую элегантную одежду можно носить вместе с кедами, кроссовками и балетками.

В последнее время мы отдаем предпочтение комфорту, именно поэтому все чаще выбираем обувь на плоском ходу. Большим преимуществом является то, что она отлично сочетается вместе с самыми различными нарядами.

Это лучшее решение для создания модного и непринужденного образа. Вот несколько советов относительно того, с чем носить балетки, мокасины и кроссовки.

С блейзером

Если раньше к блейзеру приходилось подбирать более элегантную обувь, то сегодня этот предмет гардероба можно носить даже с кроссовками.

Отлично смотрится пиджак вместе с балетками или мокасинами. Это помогает создать более расслабленный и непринужденный внешний вид. При этом образ будет достаточно утонченным.

С короткой юбкой

Обувь на плоской подошве делает даже самую короткую юбку стильной, эффектной и восхитительной.

Вместе с балетками, кроссовками и кедами получится непринужденный, милый и игривый образ. Это отличный вариант для всех модных и стильных девушек.

С юбкой миди

Юбку миди можно смело носить с балетками или кроссовками и выглядеть при этом просто потрясающе.

Однако при этом стоит помнить о том, что юбка должна быть достаточно длинной, чтобы она оптически не обрезала ноги в самой толстой части голени.

С элегантными брюками

Если носите тканевые штаны, то лучше всего выбирать обувь на платформе, чтобы визуально добавить рост.

Если обувь того же цвета, что и брюки, то это поможет удлинить ноги, а если оттенок контрастный, то это поможет создать смелое и интересное заявление.

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С пальто

Тканевые пальто и пуховики можно носить не только с ботинками, сапогами, но и со спортивной обувью.

В сочетании с женственными аксессуарами получится просто невероятный и очень яркий образ. Также можно весенний легкий плащ носить вместе с балетками или лоферами.

С вечерним платьем

Сегодня вполне допустимо носить босоножки на плоской подошве даже с самым красивым и элегантным платьем. С таким нарядом просто идеально сочетаются максимально простые сандалии, балетки или даже тапочки. Чтобы придать образу больше элегантности и притягательности, стоит выбирать обувь, украшенную камешками и стразами.

Также с вечерним платьем можно надеть мокасины или даже кроссовки. Это поможет придать образу непринужденность, но при этом притягательный стиль.

С деловым костюмом

Многие считают, что деловой костюм совершенно не сочетается с обувью на плоском ходу. Однако на самом деле такой образ может быть достаточно интересным и стильным.

Совсем необязательно носить туфли на шпильке в офис. Их вполне можно заменить элегантными мокасинами или же балетками. Это поможет добавить создаваемому образу некоторую непринужденность, но при этом можно будет выглядеть стильно и роскошно.

Кроме того, сочетание делового костюма вместе с балетками может стать хорошим вариантом для торжественного мероприятия, самое главное – правильно подобрать аксессуары.