Строгие и игривые: трендовые короткие стрижки с длинной челкой
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Длинная челка набок с короткими волосами создает хорошо выраженный контраст. Такая прическа выглядит объемно и очень современно. В особенности хорошо она подходит тем девушкам, которые хотят сделать себе короткую стрижку, но при этом не желают отказываться и от длинных локонов в прическе.
Строгий вариант для женщин старше 50
Для возрастной женщины лучше всего подойдет многослойный текстурированный вариант стрижки. Длинная челка с короткими волосами помогает женщинам старше 50 буквально сиять молодостью.
Острый вариант
Острый вариант короткой стрижки с длинной челкой очень хорошо позволяет подчеркнуть индивидуальность. Коротко волосы в данном случае можно подстричь также с текстурой. По мнению стилистов, лучше, если стрижка в данном случае будет смотреться немного неряшливо.
Очень длинная челка
С очень длинными челками короткие стрижки смотрятся также гармонично. Такую стрижку рекомендуется элегантно укладывать.
Укороченная пикси с длинной челкой
Этот вариант стрижки можно видеть на главном фото. Челка набок в прическе создает объем на затылке.
Слои небольшой длины
Короткие слои позволяют создать очень гармоничную прическу, хорошо подходящую, в том числе и для тонких волос. В данном случае челка на один бок может быть очень длинной.
Прическа на седые волосы
Отлично, по мнению стилистов, короткая прическа с длинной челкой подходит и для седых волос. Серебряные пряди в слоистом варианте стрижки будут смотреться буквально сияющими.
Еще один вариант для тонких волос
Челка-шторка в сочетании с короткой стрижкой хорошо подойдет для тонких волос. Очень неплохо будет сделать такую прическу немного «лохматой».
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Короткая стрижка пикси с очень длинной челкой
Этот вариант стрижки поможет создать буквально мистический образ. Длинную челку в такой прическе можно носить на любой бок.
Вьющиеся волосы: игривый вариант
Подойдет короткая стрижка с длинной челкой и для вьющихся волос. Челка в данном случае поможет создать объем впереди.
Пышный затылок
Такая прическа будет смотреться очень контрастно, ярко и ультрасовременно.
Она позволяет иметь в короткой стрижке максимально много длинных прядей.
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