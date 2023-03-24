 

Строгие и игривые: трендовые короткие стрижки с длинной челкой

24.03.2023, 17:00, Разное
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Длинная челка набок с короткими волосами создает хорошо выраженный контраст. Такая прическа выглядит объемно и очень современно. В особенности хорошо она подходит тем девушкам, которые хотят сделать себе короткую стрижку, но при этом не желают отказываться и от длинных локонов в прическе.

Строгий вариант для женщин старше 50

Для возрастной женщины лучше всего подойдет многослойный текстурированный вариант стрижки. Длинная челка с короткими волосами помогает женщинам старше 50 буквально сиять молодостью.

Острый вариант

Острый вариант короткой стрижки с длинной челкой очень хорошо позволяет подчеркнуть индивидуальность. Коротко волосы в данном случае можно подстричь также с текстурой. По мнению стилистов, лучше, если стрижка в данном случае будет смотреться немного неряшливо.

Очень длинная челка

С очень длинными челками короткие стрижки смотрятся также гармонично. Такую стрижку рекомендуется элегантно укладывать.

Укороченная пикси с длинной челкой

Этот вариант стрижки можно видеть на главном фото. Челка набок в прическе создает объем на затылке.

Слои небольшой длины

Короткие слои позволяют создать очень гармоничную прическу, хорошо подходящую, в том числе и для тонких волос. В данном случае челка на один бок может быть очень длинной.

Прическа на седые волосы

Отлично, по мнению стилистов, короткая прическа с длинной челкой подходит и для седых волос. Серебряные пряди в слоистом варианте стрижки будут смотреться буквально сияющими.

Еще один вариант для тонких волос

Челка-шторка в сочетании с короткой стрижкой хорошо подойдет для тонких волос. Очень неплохо будет сделать такую прическу немного «лохматой».

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Короткая стрижка пикси с очень длинной челкой

Этот вариант стрижки поможет создать буквально мистический образ. Длинную челку в такой прическе можно носить на любой бок.

Вьющиеся волосы: игривый вариант

Подойдет короткая стрижка с длинной челкой и для вьющихся волос. Челка в данном случае поможет создать объем впереди.

Пышный затылок

Такая прическа будет смотреться очень контрастно, ярко и ультрасовременно.

Она позволяет иметь в короткой стрижке максимально много длинных прядей.


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