Брови против шпагата – Личное мнение

Далеко не все попытки Бузовой порадовать публику и занять новые ниши творчества вызывают одобрение её поклонников.

Голенька показала себя в бане с веничком, а поклонники отвлеклись на брови звезды.



Фото: Соцсети

Ну, действительно, брови будто немного от другого человека.

Тем не менее, ведь не брови тут главное, доказывает Бузова!

«Я выставляю такие фотки, делюсь такими ощущениями, а вы про брови… Ну что мне теперь, зубной щеткой их оттереть?! Ну да, темноваты, конечно, учитывая, что у меня русый цвет волос. Но они смоются! Алло, это краска, она сойдет!»

Такие фотки! Такие ощущения! Ведь ещё немного и Бузова бы свергла Волочкову с банного Олимпа, но все почему-то отвлеклись от главного. Брови не понравились.

Ну, темноваты, соглашается и сама Бузова. Но времени ждать, пока краска сойдёт ведь нет! Нужно срочно спихнуть Волочкову с бочки. Так что не до бровей тут, как вы этого не поймёте?

А с другой стороны, брови ведь хороши. Густые, расчёсаны. Вообще такие брови были модными пару лет назад. А под бровями — обратите внимание! — какой взгляд! Роковая женщина!

Ну, или почти роковая. Хорошая попытка. Шпагата, конечно, не хватает на фото, но ничего — наступит время и для него.

А вы следите за бровями?

—