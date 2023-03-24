Аня Тейлор-Джой и Малкольм МакРей целуются во время романтической прогулки в Венеции

Актриса Аня Тейлор-Джой, получившая широкую популярность после выхода сериала Netflix “Ход королевы”, редко делится с фанатами подробностями своей личной жизни. Накануне звезду засняли в объятиях супруга Малкольма МакРея. Пара вместе проводит время в Италии. Посмотреть фото можно здесь.

Актрису и музыканта заметили папарацци во время свидания в Венеции. Влюбленные гуляли по солнечным улицам города, много смеялись и целовались. Для прогулки они выбрали повседневные образы — Аня надела бежевое пальто, молочный свитер и брюки, а Малкольм предпочел черную кожаную куртку и джинсы в тон.

26-летняя актриса и рок-музыкант тайно связали себя узами брака летом прошлого года. По сведениям источников, тайное бракосочетание состоялось в США, а после молодожены отправились в Австралию, где актриса участвовала в съемках приквела “Безумного Макса” под названием “Фуриоса”. Аня Тейлор-Джой и Малькольм Макрей с самого начала держат свои отношения в секрете. Об их романе известно немного. Официально свадьбу пара тоже не подтверждала.

Напомним, что Аня Тейлор-Джой — обладательница премий “Эмми” и “Золотой глобус” за лучшую женскую роль в сериале “Ход королевы”. Среди прочих ярких работ актрисы — роли в сериале “Острые козырьки”, а также фильмах “Ведьма”, “Прошлой ночью в Сохо”, “Новые мутанты”, “Эмма”, новом комедийном триллере “Амстердам” и других.