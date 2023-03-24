Амбиции и независимость: Наоми Кэмпбелл в новой рекламе Fendi

Наоми Кэмпбелл снялась в новой рекламе модного дома Fendi. Супермодель не впервые становится лицом легендарной сумки Peekaboo — она не только отражает “характер” культовой вещи, основанный на амбициозности, независимости и самодостаточности, но и уже много лет дружит с дизайнером кутюрной и женской линий одежды Кимом Джонсом, а также художественным директором по аксессуарам и мужской одежде Сильвией Вентурини-Фенди. За кинематографичные цветные и черно-белые снимки Наоми в этот раз отвечал фэшн-фотограф Дэвид Симс.

На новых кадрах Наоми продемонстрировала несколько моделей Peekaboo в различных размерах и нескольких базовых цветах — белом, бежевом и черном. Сама же супермодель предстала на фото с прямыми волосами в строгих монохромных образах, не отвлекающих внимание от сумки. Макияж Наоми тоже был выдержан в натуральных тонах.

История геометричной и минималистичной сумки Peekaboo от Fendi берет начало в 2008 году. С тех пор она успела стать визитной карточкой римского ремесленного мастерства. Дизайн, созданный Сильвией Вентурини-Фенди и представленный на показе женской коллекции FENDI весна-лето 2009, произвел фурор — она была рождена желанием переосмыслить современные аксессуары в годы несколько затянувшегося повсеместного веяния “it-bag”.