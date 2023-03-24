 

Twitter отключит бесплатные голубые галочки верификации 1 апреля

24.03.2023, 16:06, Новости дня
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Twitter начнет удалять синие галочки верификации для пользователей, которые не хотят участвовать в платной программе Twitter Blue, с 1 апреля 2023 года. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на заявление компании.

Twitter выпустил заявление, в котором говорится, что с 1 апреля начнется постепенный отказ от устаревшей программы верификации и снятие галочек. Илон Маск, генеральный директор компании, ранее назвал нынешнюю систему верификации “глубоко ошибочной”. Подписка на Twitter Blue (платная программа, включающая верификацию и другие функции) – единственный способ сохранить синюю галочку. Ее стоимость составляет $8 в месяц (примерно 600 рублей) или $84 в год (примерно 6 400 рублей).

В Twitter анонсировано появление нейронной сети, которая сможет обнаруживать манипуляции общественным мнением в постах и выделять их. Илон Маск утверждает, что такая система обезопасит пользователей платформы.


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