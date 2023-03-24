 

Русский хакер атаковал структуру InfraGard, связанную с ФБР

24.03.2023, 16:06, Разное
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Ekwa32, пророссийский хакер, объявил о начале DDoS-атаки на связанную с ФБР организацию InfraGard. Некоммерческая организация InfraGard выступает в качестве посредника между американскими частными компаниями и ФБР.

Представители InfraGard занимаются сбором разведывательной информации для ФБР, чтобы предотвратить враждебные действия в отношении США. Примечательно, хакер не объяснил, что именно он делает, но заявил, что решил помочь анонимной хакерской группировке Cyber_Cat.Хабр пишет, что Ekwa32 планирует атаковать связанную с ФБР организацию, пока ему не заплатят 15 000 долларов или пока ему не надоест.

Официальный сайт InfraGard был недоступен на момент публикации этой статьи. Ресурс вернул код ошибки 503. Этот код означает, что сайт не может обработать входящий запрос.


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