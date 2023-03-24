Скандалы: «Улетел на частном борте»

Corriere узнала детали побега сына Усса из-под домашнего ареста в Италии

США обвиняют его в незаконных сделках и отмывании денег, ему грозит до 75 лет заключения, а 21 марта итальянский суд одобрил его экстрадицию. На следующий день Усс срезал браслет слежения и сбежал, оставив телевизор включенным. Бизнесмен и сын красноярского губернатора Артем Усс мог, сбежав из-под домашнего ареста в Италии, уже вылететь из международного аэропорта Милан-Линате на борту частного самолета, пишет Corriere della Sera.По данным издания, Усс отрезал электронный браслет, сигнал об этом сработал около 14:00 по местному времени в среду, 22 марта. Прибывшие к дому карабинеры обнаружили, что бронированная дверь в квартиру Усса закрыта, для ее вскрытия пришлось вызывать спасателей, в самой квартире работал телевизор.

Сейчас полицейские проверяют видеозаписи с камер наблюдения в жилом комплексе, в котором жил Усс, а также с близлежащих улиц. Как пишет Corriere della Sera, следователи не исключают, что россияне помогли ему сбежать из-под домашнего ареста.

«Меня как отца, конечно, очень беспокоит судьба сына, его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего», — сообщил позднее его отец, губернатор Красноярского края Александр Усс, передает ТАСС.

Усса задержали в октябре прошлого года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда тот собирался вылететь в Турцию.

Прокуратура США обвинила бизнесмена в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. Американский Минюст полагает, что Усс и остальные упомянутые в обвинении граждане России принимали участие в схемах по продаже венесуэльской нефти при помощи криптовалют и подставных компаний, а также закупали в западных странах подсанкционную электронику двойного назначения и военные технологии.

Суд в Италии отправил Усса под домашний арест в конце ноября. Защита настаивает на его невиновности, адвокат Усса также заверил, что у предпринимателя есть «деятельность в Италии, то есть он тут не проездом». Отец предпринимателя, губернатор Александр Усс, называл дело носящим «политический окрас». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал, что Москва будет следить за делом Усса. «Мы категорически против, и мы осуждаем практику подобных арестов российских граждан», — сказал он.

Сам Усс просил экстрадировать его в Россию, при этом в России его объявили в федеральный розыск по делу об отмывании денег и заочно арестовали. О его розыске российской полицией, который дает Москве право также требовать экстрадиции Усса, но уже в Россию, стало известно в конце октября 2022-го, вскоре после его задержания в Италии.

Михаил Добрунов

Оригинал материала: “РБК”