Ботильоны и прямые джинсы – беспроигрышное сочетание: 10 весенних образов на все случаи жизни

Ни скинни, ни оверсайз уже не в моде – этой весной в тренде классические прямые джинсы. Если добавить к ним удачные ботильоны, можно собрать универсальный образ – деловой, романтический или повседневный, который можно надеть по любому поводу, но при этом не бояться прохлады, дождя или грязи ранней весны. Вот 10 сочетаний разных ботильонов с классическими джинсами, которые сделают вашу весну красивой и комфортной.

Сочетание с верхней одеждой

Один из лучших способов грамотно вписать ботильоны в цельный образ, особенно во время холодной весны, – это сочетать их с верхней одеждой. Удачный пример на фото выше – пальто, водолазка и ботильоны одного цвета, а потому брюки могли быть абсолютно любого оттенка и все равно смотрелись бы удачно. Этот образ подходит для прогулок по магазинам, похода по делам, вечерних встреч с подругами. Если вы не уверены, что будете носить верхнюю одежду на протяжении всей прогулки, просто выбирайте кофту, водолазку, блузку или футболку, тоже подходящую по цвету. Сняв пальто или куртку, если станет слишком жарко, вы не разрушите свой удачный и стильный образ.

Рваный край

Для непринужденного и немного дерзкого образа выбирайте джинсы с необработанным краем штанин. Они могут выглядеть так, как будто вы их только что обрезали и ниточки торчат естественным образом, или как будто штанины были обработаны изначально, но протерлись во время носки. Независимо от того, на каком уровне небрежности вы остановите свой выбор, образ получится достаточно стильным, но легким и непринужденным, с ноткой дерзости. К таким брюкам подойдут абсолютно любые ботильоны, но лучше всего будут смотреться более грубые ботинки либо на массивной подошве, либо с небольшим каблуком и скошенным носом, наподобие фасона челси.

“Рабочие” ботинки

Ботильоны такого типа являются настоящей комфортной классикой, и они прекрасно сочетаются с любыми прямыми джинсами. Но лучше всего выбирать более темные оттенки для брюк, особенно если сами ботинки светлого цвета. Это отличный вариант для активного отдыха: прогулок по лесу, пикников, игр с детьми или собакой. Вы будете одеты удобно и не потеряете своего стиля.

Если хочется сочетать такие ботинки с укороченными прямыми джинсами, связующим звеном образа будут носки. Выбирайте высокие, чтобы граница носка не выглядывала из-под границы штанин. Цветовое сочетание носков с тем, что вы наденете сверху, поможет создать цельный образ.

Массивный каблук и платформа

Если вы хотите создать яркий, драматичный образ, подходящий для вечернего выхода, но в то же время по какой-то причине не хотите надевать ничего, кроме любимых брюк, просто выберите ботинки на массивном каблуке и большой платформе. Все, что нужно для того, чтобы образ смотрелся ярко и броско, но в то же время стильно и умеренно, – игра на контрасте. Обувь должна сочетаться с верхом, а брюки – создавать контраст. Вы можете выбрать ансамбль, как на фото выше: светлые классические брюки и черные ботильоны с черной водолазкой. Или же возьмите черные джинсы, а верх с ботильонами – одного, более светлого, оттенка. Кстати, со светлыми джинсами превосходно будет смотреться не только черный ансамбль, но и что-то более смелое: красный, фиолетовый, темно-зеленый или даже розовый. Не бойтесь экспериментировать, и вы получите простой в воплощении, но незабываемый визуально наряд для свидания, вечернего выхода или даже для посещения ресторана.

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Белые ботильоны

Конечно, такая обувь не подходит для грязного и дождливого весеннего дня, но зато годится для создания безупречно стильного и красивого образа, который подойдет и для офиса, и для встречи с друзьями или свидания, и для прогулки по магазинами, и для выхода в свет (например, посещения галереи или концерта). Играйте на контрасте, противопоставляя светлые брюки и обувь всей остальной одежде в более темной гамме, и вы получите стильный наряд с визуально удлиненными ногами, вытянутой фигурой и демонстрацией прекрасного чувства вкуса.

Фото выше может быть прекрасным наглядным примером по составлению такого аутфита. Джинсы короткие, с высокой посадкой, ботильоны на небольшом каблуке. Им противопоставлены темно-красная заправленная кофточка, а сверху черный или темно-синий пиджак или блейзер.

Монохромный образ

Если вы продолжаете беспокоиться, подходят ли ботильоны к вашему наряду в целом, просто подберите весь наряд в том же цвете, что и они. Вы не ошибетесь, независимо от стиля самих ботинок и стиля всей одежды, даже если это будут грубые армейские ботинки и вечернее платье.

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Проще всего собирать монохромный наряд черного цвета – к тому же такой цвет ботильонов встречается в гардеробе чаще всего. Но одинаково удачно и стильно будет смотреться монохромный коричневый наряд, белый, красный или любого другого цвета, который вы только сможете подобрать.

Дерзкие массивные ботинки

Если вы хотите создать более дерзкий, нетрадиционный и небрежный образ, что-то близкое к рокерскому или панк-стилю, отталкивайтесь от массивных ботильонов без каблука, на толстой подошве. В общем-то они сами по себе способны сделать любой образ дерзким и рокерским, но, если вы хотите выглядеть абсолютно круто, выберите рваные джинсы, укороченный топ или футболку с рисунком, например изображением любимой группы. Массивные аксессуары, например пояс, очки, часы, крупные серьги, цепь или чокер на шее, помогут дополнить и завершить образ. В целом здесь вы можете взять джинсы любого цвета, но игра на контрасте, как уже упоминалось выше, где ботинки объединяются с верхом, а брюки остаются сами по себе, будет выглядеть максимально стильно.

Подвернутые штанины

Иногда успех образа может полностью зависеть от того, видны ли ваши ботильоны полностью или скрыты под краем штанин. Но вовсе не обязательно всегда подбирать укороченные джинсы – любые из них можно просто подвернуть. Вы можете сделать один широкий подворот, можете несколько раз свернуть край, чтобы подворот был узким, но на нужной вам высоте. В любом из этих случаев образ получится и аккуратным, и непринужденным. Подберите все элементы так, чтобы настроиться на “олдскульную” волну: высокая посадка джинсов, удлиненная рубашка или плащ, ретро-аксессуары. Выбор ботильонов может быть любым, но лучше всего будет смотреться пара без каблуков на массивной подошве.

Металлизированные ботильоны

Если у вас есть такая стильная вещь, как ботильоны металлического цвета, нет ничего проще, чем создать с ними удачный и стильный наряд, который подойдет и для повседневного, и для особенного образа. Все, что нужно, – это подобрать аксессуары с тем же металлическим эффектом, что и ботильоны. Это может быть что-то маленькое, как браслет или серьги, или что-то покрупнее, например сумочка, очки, ремень.

Ботильоны с рисунком

Если вы хотите, чтобы ваши ботинки приковывали все внимание, но металлический эффект не ваш стиль, выберите пару с рисунком, которая будет выделяться на фоне остальной части вашего наряда. Искусственная змеиная кожа, леопардовый принт или любая другая яркая расцветка обуви будут идеально смотреться в сочетании с более сдержанным нарядом. Чтобы создать такой образ, наденьте потертые джинсы светлого или классического синего цвета, белый или нейтральный топ и минималистичные аксессуары, которые не будут отвлекать от остальной части вашего наряда. Аксессуар, подходящий к ботильонам по цвету (как берет на фото выше), станет “вишенкой на торте”.