“Раньше многое не ценила. Сейчас текущие отношения пытаюсь не испортить”: Лолита о женском счастье, жизни после 60 и карьере в кино

Лолита Милявская ответила на вопросы зрителей и поклонников на передаче «Вопрос ребром». Актриса поделилась своими мыслями о женском счастье, карьере в кино, жизни после 60 и многом другом.

Вопрос о мужчинах

Первым вопросом Лолите от зрителей был вопрос о том, сколько ее мужчина должен зарабатывать, чтобы она была счастлива. На это певица ответила, что ей неважно, сколько зарабатывает мужчина. Главное, чтобы он работал, и тогда у нее с ним могут начаться отношения. Как считает Лолита, ситуации в жизни бывают разные. Иногда люди неплохо зарабатывают, а затем теряют все. Лолита, по ее словам, никогда не ставила цель иметь рядом с собой человека, у которого денег намного больше, чем у нее. Главное, чтобы мужчина не был тунеядцем.

Квартиры Лолиты

Также один из участников программы по имени Витя Кипяток напомнил Лолите о ее недавнем интервью, где она призналась в том, что купила слишком много квартир в Москве, и что, по сути, они ей не нужны. Участник заподозрил певицу в неискренности.

Лолита рассказала, что вкладывала деньги в недвижимость и расселяла людей из коммуналок. Через некоторое время она пришла к выводу о том, что для нее одной столько квартир — это много. У Лолиты есть недвижимость в Болгарии, две квартиры в Москве, офис. Также квартира есть у ее дочери. И когда в этих квартирах что-то ломается, они требуют внимания. По словам Лолиты, из-за всей этой недвижимости она оказалась в бесконечном круговороте ее обслуживания. Поэтому певица и сказала журналистам, что если бы она была умнее, то «всего этого не заводила бы».

Конечно, Лолита не хотела бы жить всю жизнь в съемном жилье. Но сейчас она думает, что одной квартиры ей бы вполне хватило.

Пять мужей Лолиты

Одна из участниц напомнила Лолите, что у нее было 5 мужей, и спросила, с кого она поимела больше денег. На это певица предложила сначала вспомнить лучше, кто что поимел с нее после ее развода. Первый брак Лолиты, по ее словам, был студенческим. И там просто-напросто никто еще ничего не мог друг с друга поиметь.

Второй брак Лолиты в материальном плане закончился для певицы плохо. И это ее навело на мысль, что следующие браки должны быть обязательно с брачными контактами. Третий муж Лолиты был очень приличным человеком. Певица никогда не позволяла себе что-то с него брать, и он поступал так же. Этот мужчина подарил Лолите квартиру, в которой она сейчас живет, уже через два года после развода. Объяснил он это тем, что раньше никогда не видел женщину, которая бы вела себя так прилично, как Лолита.

Также певица рассказала о своем последнем браке. Когда она сказала последнему супругу о брачном контракте, по словам Лолиты, у него испортилось настроение. Лолита до сих пор благодарна нотариусу, которая все же настояла, чтобы супруги подписали брачный договор. Иначе Лолита лишилась бы многого.

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Вопрос о карьере в кино

Одна из девушек по имени Ксения, работающая стюардессой и проходящая обучение на актрису, задала Лолите вопрос про киноиндустрию и о сериале, снятом Федором Бондарчуком «Актриса», в котором певица играет одну из ролей. Девушка поинтересовалась, как Лолита попала в этот проект.

Лолита ответила, что у нее классическое режиссерское образование. А Федор Бондарчук на кастинге отбирал только людей, имеющих какое-нибудь образование, связанное с киноиндустрией. Лолита дважды проходила пробы и ни на что не рассчитывала, поскольку в сериале очень серьезный актерский состав.

Когда Лолиту все же взяли в сериал, она очень старалась не подвести Федора Бондарчука, с которым у нее очень хорошие отношения. Актеры, по словам Лолиты, относились к ней хорошо и не проявляли недовольства тем, что кто-то из шоу-бизнеса занял место артистки кино. Но и скидок певице на съемочной площадке никто не делал.

Лолита о женском счастье и жизни после 60

Одна из участниц напомнила Лолите об еще одном ее недавнем признании. Лолита говорила, что встретила «классного мужчину» и почувствовала себя такой счастливой, какой была только в начале нулевых. Певица рассказала, что эти новые отношения длятся у нее уже около года, что для нее много. Имя избранника Лолита назвать отказалась, но сказала, что он мусульманин и ей с ним «клево». Также, по словам певицы, раньше она многое не ценила. Сейчас же текущие отношения Лолита пытается не испортить.

Одна из участниц передачи сказала, что некоторые женщины после 50 лет просто доживают свой век и живут без какой-либо цели. После этого девушка спросила Лолиту, можно ли в таком возрасте найти смысл жизни и новые цели. На это певица ответила, что это не просто можно, а необходимо. Цели иметь нужно в любом возрасте.

Работа Лолиты, по ее словам, предполагает энергию. И если ее нет, все увидят классическую женщину за 60, не отходящую от телевизора. Культа Лолита, по ее словам, не из чего не делает, но уверена, что без работы начнет болеть.

Обнаженная фотосессия

Напомним, что недавно певица в другом интервью даже призналась в том, что хотела бы сделать себе необычный подарок на юбилей. Лолита сообщила о том, что хочет сделать обнаженную фотосессию. При этом она уточнила, что не хочет, чтобы возрастные недостатки убирали в фоторедакторе. При этом операций с силиконом, по словам певицы, она никогда не проводила. Кожа же у Лолиты, как призналась она сама, в некоторых местах начала «подвисать».