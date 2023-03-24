 

Уральские монахи перепутали Вангу с Ваенгой и 10 лет следовали лжепророчествам

24.03.2023, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Монахи расположенного в Уральских горах Святоострожского монастыря Последних откровений Иоанна Богослова в течение десяти лет исполняли песни Елены Ваенги на литургиях и следовали описанным в них «заповедям».

Как сообщили очевидцы, священнослужители перепутали певицу и болгарскую провидицу Вангелию Гуштерову, известную под именем Ванга.

– Свитки с текстами нам принесли из Екатеринбурга ещё в далеком 2011 году. Там была подпись «Ваенга». Подумали, что опечатка, и речь идет о пророчице Ванге. Решили, что это слова для церковных песнопений, – пояснил отец Пафнутий.

Его коллега отец Анфим говорит, что многие тексты воспринимались монахами буквально.

– Ванга – известная пророчица, чтимая болгарскою церковью. Мы исходили из того, что и в песнопениях ее содержатся пророчества или хотя бы поучения, которым надо следовать, – добавил Анфим.

По его словам, монахи в течение трёх лет держали обет молчания, прочитав фразу «вокруг тишина, взятая за основу», а из-за фразы «снова курю, мама, снова» популярным в монашеской среде стало табакокурение.

Отцу Евдокиму после этих строк приснилось, что сигаретами можно выкурить диавола из души. На следующий день монастырь закупил несколько тысяч пачек «Беломора», – признаёт Анфим.

Пафнутий, в свою очередь, отмечает, что следование лжепророчествам стало камнем преткновения с местной епархией, но упреки в ереси со стороны администрации не поколебали убеждений монахов.

– Есть такая фраза в этих песнях: «знаете, сударь, а мне плевать, что скажут люди о нас опять. Кто в царство Божье, кто распят, а люди многое говорят». Она вдохновляла нас не слушать, что о нас скажут официальные лица церкви и следовать заповедям болгарской пророчицы, – пояснил Пафнутий.

До сих пор не все монахи поняли, что полученные монастырем тексты песен относятся к поп-певице, а не болгарской провидице. Такие священнослужители до сих пор продолжают исполнять песни Ваенги нараспев, по церковным канонам. С них, в частности, начинаются заутрени и обедни.

Кроме того, изменилось и отношение местных жителей к монастырю. Если ранее жители Свердловской области редко посещали келью, находящуюся в труднодоступной части Уральских гор, то теперь послушать монашеские хоры приезжают из самых разных уголков страны. В основном это женщины старше 40 лет и бывшие заключенные.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07.22 / Мнение: О контрударе Путина по Европе. Это надо видеть!

30.11.21 / Марина Коташенко во время знакомства не знала, кто такой Александр Градский

19.08.22 / Tagesspiegel – «хватит разорять Германию» — немецкие ремесленники призывают Шольца снять с России санкции

22.02.23 / В РФ начались продажи новых японских Daihatsu Taft

24.12.21 / Кремль потратил на организацию пресс-конференции Путина 117 млн рублей

03.10.20 / Минобороны Армении заказало на 2ch более 1000 провокационных картинок для деморализации жителей Азербайджана

04.06.22 / В качестве антикризисной меры в столовой Госдумы начали мыть хрустальную и фарфоровую посуду

15.03.22 / Бахрома – символ свободы и главный тренд сезона

05.09.22 / DN – Цены на газ в Европе на открытии торгов взлетели более чем на 30%

10.02.22 / Захомутали миллионеров: Акиньшина, Слава и другие звезды с богатыми мужьями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика