Уральские монахи перепутали Вангу с Ваенгой и 10 лет следовали лжепророчествам

Монахи расположенного в Уральских горах Святоострожского монастыря Последних откровений Иоанна Богослова в течение десяти лет исполняли песни Елены Ваенги на литургиях и следовали описанным в них «заповедям».

Как сообщили очевидцы, священнослужители перепутали певицу и болгарскую провидицу Вангелию Гуштерову, известную под именем Ванга.

– Свитки с текстами нам принесли из Екатеринбурга ещё в далеком 2011 году. Там была подпись «Ваенга». Подумали, что опечатка, и речь идет о пророчице Ванге. Решили, что это слова для церковных песнопений, – пояснил отец Пафнутий.

Его коллега отец Анфим говорит, что многие тексты воспринимались монахами буквально.

– Ванга – известная пророчица, чтимая болгарскою церковью. Мы исходили из того, что и в песнопениях ее содержатся пророчества или хотя бы поучения, которым надо следовать, – добавил Анфим.

По его словам, монахи в течение трёх лет держали обет молчания, прочитав фразу «вокруг тишина, взятая за основу», а из-за фразы «снова курю, мама, снова» популярным в монашеской среде стало табакокурение.

Отцу Евдокиму после этих строк приснилось, что сигаретами можно выкурить диавола из души. На следующий день монастырь закупил несколько тысяч пачек «Беломора», – признаёт Анфим.

Пафнутий, в свою очередь, отмечает, что следование лжепророчествам стало камнем преткновения с местной епархией, но упреки в ереси со стороны администрации не поколебали убеждений монахов.

– Есть такая фраза в этих песнях: «знаете, сударь, а мне плевать, что скажут люди о нас опять. Кто в царство Божье, кто распят, а люди многое говорят». Она вдохновляла нас не слушать, что о нас скажут официальные лица церкви и следовать заповедям болгарской пророчицы, – пояснил Пафнутий.

До сих пор не все монахи поняли, что полученные монастырем тексты песен относятся к поп-певице, а не болгарской провидице. Такие священнослужители до сих пор продолжают исполнять песни Ваенги нараспев, по церковным канонам. С них, в частности, начинаются заутрени и обедни.

Кроме того, изменилось и отношение местных жителей к монастырю. Если ранее жители Свердловской области редко посещали келью, находящуюся в труднодоступной части Уральских гор, то теперь послушать монашеские хоры приезжают из самых разных уголков страны. В основном это женщины старше 40 лет и бывшие заключенные.

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