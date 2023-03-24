Искусство требует жертв – Личное мнение
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Филипп Киркоров сообщает, что у него всё болит.
«Ну что, день третий, критический, самый тяжелый. Все болит, но искусство требует жертв».
Фото: Соцсети
В чём тут искусство, не совсем понятно, но очевидно, что Филипп старается.
Конечный результат улучшений Филипп планирует показать на концерте в апреле. Для этого и старается — вот-вот станет совсем красивым.
Будет подтянут, появится пресс. И ка-а-ак выйдет, как поразит зрителя своей красотой!
Может быть, в этом основной смысл искусства — поразить?
Вы поражены, раз уж ради вас Филипп старается? Ответьте честно.
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Источник: Лена Миро
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