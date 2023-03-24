 

Супруга Брюса Уиллиса опубликовала видео со второй свадьбы с актером

24.03.2023, 15:00, Разное
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Несмотря на то, что Брюсу Уиллису диагностировали редкое хроническое неврологическое заболевание, лобно-височную деменцию, он и его семья не падают духом и сохраняют позитивный настрой. Недавно актер и его супруга отпраздновали 14-ю годовщину свадьбы. В честь такого события Эмма Хеминг решила поделиться видео из семейного архива.

Девушка рассказала в своем блоге о том, что они с Брюсом повторно сыграли свадьбу в 2019 году. Эмма выложила ролик с торжественной церемонии. Влюбленные были одеты в наряды белого цвета. Пара вновь обменялась клятвами и призналась в любви друг другу. Кстати, опубликованное видео было снято бывшей супругой Уиллиса Деми Мур.

Эмма Хеминг на свадебной церемонии

21 марта 2009 года Брюс Уиллис женился на Эмме Хеминг, которая младше него на 23 года. В 2012-м у них родилась дочь Мейбл, а в 2014-м на свет появилась Эвелин. У актера также есть трое дочерей от Деми Мур, с которой он прожил в браке с 1987 по 2000 год: 34-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 29-летняя Таллула. Бывшие супруги готовятся стать дедушкой и бабушкой. В декабре 2022 года их старшая дочь Румер объявила о беременности.

В этом месяце “крепкому орешку” исполнилось 68 лет. По случаю радостного события родственники кинозвезды поделились трогательными фото и видео в социальных сетях. Так, в своем эмоциональном посте Хеминг призналась, что они с мужем и детьми переживают по-настоящему тяжелые времена, и она не собирается скрывать от фанатов тот факт, что болезнь все перевернула с ног на голову.

Эмма Хеминг и Брюс УиллисЭмма Хеминг и Брюс Уиллис


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