Жена Михаэля Шумахера после трагических событий живет в затворничестве

Прошло почти 10 лет с тех пор, как один из лучших гонщиков “Формулы-1” в истории, Михаэль Шумахер, получил тяжелейшие травмы на горнолыжном курорте во французских Альпах. Друг спортсмена заявил, что его жена Коррина добровольно стала затворницей. Сейчас 54-летний Михаэль живет в семейном доме в швейцарском городке Вуффленс-ле-Шато, недалеко от Женевского озера. Рядом с ним находится и Коррина, спортсмена регулярно навещают 26-летняя дочь Джинна-Мария и 24-летний сын Мик.

Основатель и бывший владелец команды “Джордан” в “Формуле-1” Эдди Джордан заявил, что все эти годы жена Шумахера жила крайне уединенно, чтобы сохранить его состояние в секрете. Ухаживать за мужем ей помогает команда медицинского персонала. В прошлом году Эдди хотел навестить семикратного чемпиона мира, но семья отклонила предложение.

Это была самая ужасная ситуация для Мика и Коринны. Прошло уже почти десять лет, Коринна живет как заключенная, она не может пойти на обед, вечеринку или другое мероприятие, потому что все хотят бы поговорить с ней о Михаэле, но ей не нужно напоминать об этом каждую минуту, — отметил Джордан.

Шумахер однажды назвал жену своим “ангелом-хранителем”. После трагедии она взяла полный контроль над информацией, касающейся его состояния. Коринна избегала разговоров о муже. Однако она пролила свет на свои трудности в документальном фильме о его жизни, который вышел в эфир в 2022 году.

Михаэль здесь. Другой, но он здесь, и я считаю, что это придает нам сил. Мы вместе. Мы живем вместе дома. Мы проводим терапию. Мы делаем все возможное, чтобы Михаэлю было лучше и чтобы ему было комфортно. И просто даем ему почувствовать нашу семью, нашу связь. И, несмотря ни на что, я сделаю все, что в моих силах. Мы пытаемся вести себя как семья, так как Михаэлю это нравилось и до сих пор нравится. И мы продолжаем жить своей жизнью, — сообщила Шумахер.

Михаэль Шумахер с женой

Избранница автогонщика пояснила, что на его лечение уже потрачено 20 миллионов фунтов стерлингов и терапия будет продолжаться. Из-за пандемии коронавируса родным пришлось перенести курс лечения стволовыми клетками. Что касается приватной обстановки, то это желание самого спортсмена.

Частное есть частное, как он всегда говорил. Для меня очень важно, чтобы он мог продолжать наслаждаться своей личной жизнью, насколько это возможно. Михаэль всегда защищал нас, и теперь мы защищаем Михаэля, — цитирует Daily Mail Коринну.

Сын культового спортсмена продолжает дело отца. В 2022 году после неудачного выступления на 24-летнего Мика обрушился шквал критики от общественности и коллег. Например, глава “Хааса” Гюнтер Штайнер публично высказал недовольство ошибкой Шумахера. Впрочем, поклонники кумира поддержали, за что он лично поблагодарил их в своих социальных сетях.

Сын Михаэля ШумахераМихаэль Шумахер с женой