 

Наушники Huawei оснастили встроенным термометром

24.03.2023, 14:45, Разное
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Компания Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds Pro 2+ от Huawei. Они могут измерять пульс и температуру с помощью встроенных датчиков. Об этом рассказал портал Huawei Central.

Если какие-то показатели превышают норму, то об этом будет сообщено пользователю через специальное приложение. Отмечается, что это первая разработка компании Huawei, где есть термометр, а также пульсоксиметр. FreeBuds Pro 2+ также оснащены динамическими драйверами размером 11 мм, которые поддерживают кодеки L2HC/LDACTM и систему активного шумоподавления. Имеется несколько режимов, которые автоматически улучшают качество звука при просмотре различного контента, например, фильма.

Для китайского рынка наушники доступны по цене 1 499 юаней (17 000 рублей). Ожидается, что они поступят в продажу к 7 апреля 2023 года.


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