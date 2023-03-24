 

Мнение: Медведев и «бесценный опыт» Сталина

24.03.2023, 14:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев снова напомнил о себе. На этот раз зачитыванием телеграммы Сталина на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии.

По словам Медведева, предприятия ВПК «раскочегарились», большинство заводов «работает в три смены», «с колес», производя самые современные вооружения. Тем не менее, по мнению Медведева, «в условиях российской военной операции на Украине обязательства должны складываться «не из исполнения годовых обязательств, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году» (отсюда).

Для тех, кто еще не «раскочегорился» Дмитрий Медведев и зачитал телеграмму Иосифа Сталина от 17 сентября 1941 года.

Дословно: «Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали».

Кремль прокомментировал инициативу Медведева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал телеграммы Иосифа Сталина, адресованные директорам оборонных предприятий, «бесценным опытом», к которому можно обращаться и сейчас.

Задумался, к каким еще «бесценным опытам» Сталина можно обратиться сейчас?

Удивительно, но еще совсем недавно Дмитрий Медведев был несколько другого мнения о Сталине, говорил, что «Сталин совершил массу преступлений против своего народа» (см. с 2:21):

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03.22 / Последнее слово Алексея Навального. Полный текст

17.12.22 / “Это отвратительно”: Вскрылась грязная лицемерная ложь поливающей грязью Россию Ахеджаковой

01.12.21 / Специалисты назвали четыре фрукта, которые нельзя употреблять людям с диабетом

25.03.21 / Скандалы: Сергей Морозов не хочет уходить

11.03.21 / Министру культуры Крыма предложили работу в МИД

25.03.22 / Уехала стричь собак в США и не подарила ему детей: как живет таинственная жена Леонтьева

11.03.23 / Новый президент Чехии пообещал прозападный курс

19.09.22 / В Дагестане школьника в традиционном костюме атеиста не пустили на занятия

04.03.22 / В Москве благоустроят более 2,3 тысячи дворов

06.07.21 / Скандалы: «Точка невозврата» от Микаила Шишханова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика