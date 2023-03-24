Мнение: Медведев и «бесценный опыт» Сталина

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев снова напомнил о себе. На этот раз зачитыванием телеграммы Сталина на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии.

По словам Медведева, предприятия ВПК «раскочегарились», большинство заводов «работает в три смены», «с колес», производя самые современные вооружения. Тем не менее, по мнению Медведева, «в условиях российской военной операции на Украине обязательства должны складываться «не из исполнения годовых обязательств, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году» (отсюда).

Для тех, кто еще не «раскочегорился» Дмитрий Медведев и зачитал телеграмму Иосифа Сталина от 17 сентября 1941 года.

Дословно: «Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали».

Кремль прокомментировал инициативу Медведева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал телеграммы Иосифа Сталина, адресованные директорам оборонных предприятий, «бесценным опытом», к которому можно обращаться и сейчас.

Задумался, к каким еще «бесценным опытам» Сталина можно обратиться сейчас?

Удивительно, но еще совсем недавно Дмитрий Медведев был несколько другого мнения о Сталине, говорил, что «Сталин совершил массу преступлений против своего народа» (см. с 2:21):

Фотография отсюда

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