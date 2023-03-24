 

Ремонт соседей наносит ущерб в 44% случаев

24.03.2023, 14:35, Разное
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Квартиры почти половины жителей России – 44% – хотя бы раз пострадали от ремонта в соседском жилище. В большинстве случаев ущерб не превышал сумму в 50 тыс. рублей. Однако в каждом десятом случае последствия были оценен значительно дороже, в сумму от 100 тыс. до миллиона рублей.

Лишь в половине случаев собственникам пострадавших квартир удавалось договориться мирно о возмещении ущерба. Более трети респондентов сообщили, что им пришлось восстанавливать жилье за свой счет. Решали проблему через суд 12% опрошенных, а 6% – получили компенсацию от страховой.

Самая частая жалоба на ремонт – высокий уровень шума, который отметили 42% опрошенных.

В списке главных проблем соседского ремонта также мусор в общественных зонах, поломанные лифты и поврежденные двери. В 5% случаев некомпетентный ремонт привел к возникновению трещин на стенах соседских квартир.


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