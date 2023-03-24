23 марта 2023 года Плутон вошел в знак Водолея: каких изменений нам ожидать

23 марта 2023 года состоялось одно из самых значимых астрономических событий на этом веку. Плутон не просто вошел в созвездие Водолея и обещает там пробыть до 2043 года, но и дал старт новой эпохе планет. В скором времени это отразится на представителях всех без исключения знаках зодиака. Подробнее об изменениях читайте в нашем гороскопе.

Овен

Впервые за последнее столетие события в жизни Овна приобретут поистине стремительное развитие. В первую очередь изменения затронут интеллектуальную сферу. Представители таких профессий, как преподаватели, ученые, инженеры и врачи, смогут осознать, что все это время двигались в неверном направлении и что для изменения жизни стоит начать действовать незамедлительно. Чем большую активность проявит Овен в ближайшие два десятилетия, тем сильнее изменится его жизнь. Люди станут поступать мудрее, а их взгляды на мир изменятся в корне, если они не станут зацикливаться на ошибках прошлого.

Телец

Уже в 2023 году в жизни Тельца начнут происходить значимые события. Для начала представитель знака сможет избавиться от всего, что ему не потребуется в будущем (токсичные отношения, привязанности, вредные привычки, сомнения и страхи). Чем быстрее Телец приобретет такие качества, как смелость и открытость, тем скорее его решения начнут приносить реальную пользу. Астрологи призывают Тельцов чаще обращаться за советом к близким людям – это поможет им не только решить сложную задачу, но и укрепить связь с родственниками.

Близнецы

С 2023 по 2043 год Близнецы столкнутся с трудностями, которые в конечном итоге откроют новые перспективы. Также представители знака смогут обрести свободу мыслей и чувств, научатся управлять эмоциями. Во всемирном преображении вы будете играть далеко не самую главную роль, однако ваш заразительный оптимизм поможет преобразиться окружающим, особенно близким родственникам. Это время покажется для вас сложным, ведь придется принимать непростые решения, однако в конечном итоге вы поймете, что именно трудности привели вас к саморазвитию.

Рак

Раку Плутон обещает улучшить отношения в семье. Причем речь идет не только об укреплении отношений и создании уютной атмосферы. Вы также сможете увеличить свой бюджет и развеять многолетние недопонимания с близкими друзьями и родственниками. Представитель знака также займет роль миротворца – будет предотвращать конфликты, которые зарождаются на пустом месте. Некоторые Раки станут активными религиозными деятелями, что не только укрепит их репутацию в обществе, но и позволит обрести мудрость прошлых поколений.

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Лев

Основной задачей Львов на ближайшие два десятилетия станет помощь человечеству в борьбе со стереотипным мышлением. Для этого представителю знака придется улучшить такие навыки, как общительность, дипломатичность и дружелюбие. Астрологи считают, что Плутон сделает Львов практически главной фигурой в любых вопросах, связанных с изменением общего мировоззрения. С одной стороны, это возлагает на вас большую ответственность, но с другой – сулит множество приятных перспектив: повышение по служебной лестнице, обретение огромной репутации в обществе, стабилизацию отношений в семье.

Дева

Девы в это двадцатилетие в первую очередь изменят отношение к себе. Они смогут обрести мотивацию для великих свершений, сконцентрироваться на собственном счастье и начать совершенствовать имеющиеся таланты и навыки. Если у вас появится желание сделать мир лучше, начните взывать к честности, доброте и порядочности окружающих. Знакомые и друзья будут брать с вас пример, поэтому всегда оставайтесь скромными и не лгите, за исключением тех случаев, когда ложь может спасти жизнь другому человеку.

Весы

А вот Весы под влиянием Плутона могут стать несколько заносчивыми. Старайтесь не выносить свои достижения на всеобщее обозрение, а также проявляйте скромность в бытовых вопросах. Пускать пыль в глаза окружающим без особой нужды также не рекомендуется, ведь рано или поздно любой обман будет раскрыт. В плане развития перед Весами будут открыты все двери, так что вы вольны будете сами выбирать, какой именно дорогой стоит двигаться дальше. Главное, живите не только ради себя, но и ради близких: помогайте им в трудные времена, делитесь ценными советами и просто дарите счастье окружающим.

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Скорпион

Чтобы вокруг Скорпиона в ближайшие 2 десятилетия сформировались хорошие события, придется сохранять позитивный настрой даже в трудных ситуациях. Помните о том, что вы притягиваете в свою жизнь то, о чем думаете. Да, будут ситуации, когда захочется все бросить и опустить руки. Однако если вы сможете противостоять ухудшению настроения, проявите стойкость и выдержку, а также сохраните уверенность в собственных силах, то Вселенная подарит вам исполнение заветной мечты. Главное, не останавливайтесь на достигнутом, а также сохраняйте объективность в вопросах, касающихся мироощущения.

Стрелец

Трусость станет худшим врагом Стрельцов в период с 2023 по 2043 год. Плутон будет требовать от вас постоянного движения вперед, однако если вы побоитесь сделать шаг навстречу неизвестности, то постепенно потеряете благословение планеты. Благоприятные изменения произойдут в жизни тех людей, кто привык отстаивать свои принципы и распространять позитивный взгляд на вещи среди окружающих. Главное, не корите судьбу в те моменты, когда она заставит вас изменить вектор движения. Чтобы жить стало легче, придется отказаться от старых идеалов, утративших свою актуальность, и сосредоточиться на чем-то новом.

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Козерог

В ближайшие два десятилетия Козерогу стоит избегать чрезмерной серьезности, иначе он рискует стать заурядной личностью, которая не вызывает симпатии ни у кого из окружающих. Начните относиться к жизни чуть проще, и в скором времени вы поймете, что для достижения больших высот нужно не так уж и много. Близким людям может потребоваться ваша помощь в корректировке взглядов на мир, иначе они до конца жизни будут совершать одни и те же ошибки и винить в этом окружающих. Станьте для родственников кем-то вроде мудрого наставника, который всегда придет на помощь, дав ценный совет.

Водолей

Целеустремленность и смелость помогут Водолею достигнуть триумфа в любых делах, касающихся отношений с окружающими. Бизнесмены и предприниматели заключат взаимовыгодные договоры, а одинокие представители знака смогут познакомиться сразу с несколькими потенциальными партнерами. В период пребывания Плутона в Водолее также рекомендуется чаще брать паузу, чтобы расставить приоритеты и прислушаться к интуиции. Не бойтесь признать свою неправоту и пожертвовать чем-то малым ради достижения высшей цели. Также не стоит пасовать перед трудностями: вам хватит знаний, чтобы их преодолеть.

Рыбы

В ближайшие 20 лет Рыбы смогут понять, что их жизнь – это не дело случая, а результат их собственного выбора. Сразу после этого планета начнет подталкивать представителей знака двигаться в совершенно новом направлении, которое будет наполнено дилеммами, однако в конечном счете приведет к светлому будущему. Не бойтесь сжечь все мосты, которые вам больше не нужны, чтобы ничто не соблазняло вас вернуться к старому образу мыслей и жизни. Также старайтесь не отказывать окружающим в помощи: крайне важно восстановить свою карму, ведь за последние несколько лет вам приходилось неоднократно делать глупости.