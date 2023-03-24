Френч-боб, коса викинга и готическая эстетика: как сделать прически эпохи Возрождения (их история, плюсы и минусы)

Если всерьез заинтересоваться вопросом погружения в разные эпохи через моду, то можно дать себе рекомендацию обращать внимание на прически, а не только на одежду и украшения. Ярким примером для исследований являются прически эпохи Возрождения – женственные, но в то же время дерзкие. Некоторые актуальны даже сегодня.

Немного истории

Эпоха Возрождения начинает отсчет с пятнадцатого века, аккурат сразу после падения Константинополя. Это сильно повлияло на дальнейшее развитие архитектуры, моды, способствовало изменению нравов. Культура начала меняться через визуальное восприятие. Творческие, предприимчивые женщины тоже не остались в стороне и стали изобретать, творить красоту собственными руками. Каждая из причесок несет в себе отпечаток эпохи, настроя, культуры, человека того времени.

Французский боб

Эта стрижка считается классикой из классики эпохи Возрождения. Стрижка показывает характер. Поэтому она была на пике популярности вплоть до середины двадцатого века. Стрижка на протяжении нескольких веков оказывала влияние на массовую культуру. Она проста в создании и использовании, практически не требует укладки, объему волос можно придать какое угодно направление. Прическа сохраняет шарм даже в 2023 году, ее выбирают женщины активные, дерзкие, которые не хотят тратить много времени на уход и укладку. Длина волос – едва до плеча, позволяет создать как офисный, строгий образ, так и легкий вечерний, стоит сделать несколько завитушек.

Волнистые локоны

Если вы любите привлекать внимание, то волнистые локоны – то, что вам нужно. Прическа с выделенными прядями существует с незапамятных времен, ее женщины носили задолго до прихода к власти королевы Виктории. Волнистые волосы – символ роскоши, свободы, хорошего чувства стиля. Сегодня такая прическа пользуется огромной популярностью у невест и женщин, отмечающих день рождения. Так уж сложилось, что кудри для нас – праздничное “блюдо”.

Сделать такую прическу нетрудно. Шика добавляет градация оттенков, так что перед тем, как ввести прическу в свой обиход, обратитесь к парикмахеру за красивым мелированием. Хорошо, если у вас от природы волнистые волосы. Прямые придется накручивать плойкой или на бигуди. Если времени нет совсем, то сразу после мытья и сушки полотенцем нанесите на полотно волос крем или гель для создания кудрей, просушите феном и закрутите на затылке скрученный жгут. Пока будете собираться, волосы после фена остынут и зафиксируют форму. Остается только сбрызнуть лаком, выделяя пальцем отдельные локоны.

Косы викингов

Последние несколько сезонов на многих модных показах можно было увидеть косы – прически викингов. Звезды кино и шоу-бизнеса часто красуются с такими прическами, кстати, очень удобными для бытовой рутинной жизни. Косы викингов – элегантная концепция эпохи Возрождения. Прическа подходит женщинам со светлыми и мелированными волосами, которые как бы выцвели на солнце. Косы верхнего слоя прически должны быть светлее основы, так достигается визуальный объем. Вариантов создания косичек множество. Это может быть одна основная и несколько более тонких, две толстые косы, уложенные вдоль головы, по бокам и украшенные мелкими косичками. На любой вкус.

Конский хвост с косичкой

Прическа, в отличие от простых кос викингов, сложна в исполнении, но выглядит не менее привлекательно. Тут нужна сноровка, опыт по плетению кос разной формы. Создайте несколько косичек так, чтобы они были уложены слоями и сходились в одной точке на макушке. Затем всю массу волос нужно закрепить резинкой. Хвост прочесать расческой с небольшим количеством крема для укладки, чтобы снять наэлектризованность.

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Французская коса

Французские косы встречались в средневековой Европе чаще других. Это была излюбленная прическа женщин как высших слоев общества, так и служанок. Все, что нужно сделать для создания такой красоты, – это заплести волосы в две французские косы, переплести их и незаметно соединить заколкой так, чтобы косы были похожи на корону. Готово.

Коса и волна

Прическа сегодня часто используется для создания свадебного образа. Конечно, она слегка претерпела изменения, но суть осталось прежней. Моем голову, сушим феном, делим массу волос на тонкие пряди и каждую накручиваем плойкой, откидывая прядь назад. Две крупные пряди с висков заплетаем в косы и укладываем на затылке, образуя как бы корзинку. Если хотите полностью погрузиться в эпоху Возрождения, уложите в виде квадрата еще пару тонких косичек.

Каскад мелких кудрей

Но не только косички являются признаком прически эпохи Возрождения. Если вам не нравятся или вообще надоели косички, создайте каскад кудрявых волос, зачесанных назад. Затем поделите волосы на крупные пряди и закрепите каждую на расстоянии 10 см друг от друга. Используйте невидимки. Секрет этой прически – в объемности.

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Три розы

Дамы ушедшей эпохи были очень изобретательны на красивые, необычные прически. Если длина волос позволяет, попробуйте сделать следующее. Разделите массу волос на три части по горизонтали. Каждую прядь закрутите в косичку или жгут и уложите розой, закрепив заколкой. Пучки должны быть тугие, иначе прическа очень быстро распадется. По бокам оставьте несколько прядей для плетения двух тонких косичек.

Коса с пучком

А вот это уже сложная, довольно эпатажная прическа. Отделите несколько височных прядей и пока оставьте. Соберите волосы на затылке, сделайте косу и соберите ее в пучок. Оставшуюся часть волос разделите еще на две части. Одну расходуйте на создание двух тонких косичек, которые нужно перебросить через голову к ушам, другую закрепите волнами к пучку. Придать образу большей женственности помогут жемчужные шпильки.

Использование ленты

Самая популярная прическа Елизаветинской эпохи. Любимая прическа королевы и высшего общества. Заплетенные с двух концов косы соединяются вместе при помощи яркой ленты или шелкового шнурка, концы которого крепятся на макушке.

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Кудрявая корона

Тут все просто. У вас копна кудрявых волос? Соберите их резинкой на макушке и несколько раз в произвольном порядке оберните вокруг резинки. Готово. И пусть тонкие пряди творчески выбиваются.

Две косы

Обладательницы очень длинных волос могут щеголять такой прической, как две толстые косы, заплетенные от ушей. Важно: пробор посередине головы должен быть идеально ровный.

Длинные распущенные волосы

Конечно, обладательниц не только природных рыжих волос, но и окрашенных встречается не так много. Чтобы носить рыжий, нужна определенная смелость. Но, если вы из тех самых девушек, не стесняйтесь открывать миру свою красоту. Распустите волосы, расчешите и слегка завейте плойкой. Сделайте ровный пробор.

Экспрессия

Если вы любите дополнительные украшения на волосах, эта прическа, которая соответствует готической эстетике, точно для вас. Драматизма образу добавит высветленная прядь на висках или челка. Заколите ее назад, наденьте украшение, заплетите пару тонких косичек. Готово.

Конский хвост

Классика. Конский хвост – базовая прическа, которая спасает в любой ситуации. Конский хвост был тогда, есть и сейчас. Единственное отличие, что в более древней версии волосы на затылке были уложены более свободно, вся стянутость была на макушке.

Плюсы и минусы причесок эпохи Возрождения

Подобные прически нужно обязательно иметь в своем арсенале красоты, ведь они очень изысканны, их использование сразу превратит вас в стильную женщину. Прически подходят почти любому возрасту, а благодаря современным аксессуарам каждую прическу можно “подогнать” под любой стиль и образ, даже свадебный. Это плюсы.

Но и без минусов не обойтись. В первую очередь, такие прически могут обойтись дорого тем, кто совсем не умеет управляться с волосами. Некоторые из них, прямо скажем, требуют участия профессионала.