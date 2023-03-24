 

СМИ: Колин Фаррелл расстался с возлюбленной после пяти лет отношений

24.03.2023, 12:15, Разное
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Колин Фаррелл теперь абсолютно свободен. Известный актер расстался со своей возлюбленной Келли Макнамарой, с которой состоял в отношениях более 5-ти лет. Об этом пишут таблоиды со ссылкой на инсайдера. По заявлению источника, причиной разрыва стал плотный график актера — а именно, съемки фильма “Банши Инишерина”, который был номинирован на премию “Оскар”.

Колин на протяжении месяцев работал над этим проектом. Кроме того, он был занят в новом фильме о Бэтмене, где играл Пингвина. Его график сказался на их романе, и они приняли решение расстаться, — сообщает инсайдер.

Источник отмечает, что конфликта между бывшими возлюбленными нет. Колин и Келли расстались на хорошей ноте.

Между ними нет никаких обид, но поддерживать отношения, когда у вас столько работы, слишком трудно.

Колин Фаррелл

Об отношениях Колина Фаррелла и Келли Макнамары стало известно в 2017 году. После этого они неоднократно попадали в объективы папарацци. Сам актер предпочитает не распространяться о личной жизни. У Фаррела двое детей. Его старший сын Джеймс от канадской модели Ким Борденейв родился в 2003 году. В 2007 году Фаррелл объявил, что Джеймс страдает редким генетическим заболеванием — синдромом Ангельмана. В 2009 году у актера родился второй сын Генри от польской актрисы Алиции Бахледы, вскоре после рождения ребенка они расстались.

Ранее Колин Фаррелл рассказал о том, что перенес затяжной коронавирус. Ирландский актер страдал от болезни на протяжении шести месяцев. Подробностями он поделился в интервью телеканалу CBS. Колин навредил своему здоровью тем, что начал выходить на пробежки после первого же негативного теста на COVID-19. Именно такое небрежное отношение, по мнению актера, и стало причиной того, что болезнь затянулась практически на полгода. Повторно Фаррелл заразился во время вручения премии “Золотой глобус”. На мероприятии он появился вместе с Бренданом Глисоном, коллегой по фильму “Банши Инишерина”. В результате кинозвезды заболели в одно время.

Колин ФарреллКолин Фаррелл


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