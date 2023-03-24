 

“Мы на финишной прямой”: как Йен Сомерхолдер и Никки Рид готовятся к рождению второго ребенка

24.03.2023, 12:15, Разное
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Пополнение в семействе Йена Сомерхолдера, известного широкому зрителю по роли Деймона Сальваторе в “Дневниках вампира”, и звезды “Сумерек” Никки Рид произойдет совсем скоро. А пока актер с удовольствием делится с журналистами подробностями их семейной жизни в преддверии родов. Так, в недавнем диалоге с Page Six на вечеринке в честь запуска их с Полом Уэсли бренда виски Brother’s Bond Bourbon, прошедшей в Майами, Йен обмолвился парой фраз о том, как чувствует себя его беременная супруга и он сам.

Мы на финишной прямой. Великое время и действительно, действительно особенное событие, – сказал 44-летний Сомерхолдер.

Никки Рид

Йен выразил восхищение своей возлюбленной, которая, по его словам, прекрасно справляется с ролью матери, и назвал ее “богиней”.

Скажу, что мужчины понятия не имеют, через что проходят женщины. За этим удивительно наблюдать. Она просто богиня.

Сомерхолдер и Рид уже растят 5-летнюю дочь Бодхи. Актер отметил, что малышке не терпится стать “старшей сестрой” — она находится в томительном предвкушении вместе со звездными родителями.

Она разговаривает с этим ребенком больше, чем кто-либо другой, так что малыш будет знать ее голос лучше, чем чей-либо, – поделился актер трогательными наблюдениями.

О второй беременности Никки Рид стало известно в начале января. Впрочем, пара пока не раскрыла пол и предполагаемую дату появления младенца на свет. Первая дочь актеров, Бодхи, родилась в 2017 году.

Напомним, что Йен Сомерхолдер и Никки Рид начали встречаться в 2014-м и поженились годом позже, объединив таким образом фандомы главных вампирских саг.

Йен Сомерхолдер


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