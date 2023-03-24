Сотрудники ФСБ задержали Беглова в Москве за взятку

По подозрению в получении взятки в Москве ФСБ задержали Александра Беглова. Он занимает пост замглавы Центрального таможенного управления. На должности Беглов находился с 2015 года. Кроме того, по информации источников, был задержан начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев. По месту жительства и на рабочих местах подозреваемых были проведены обыски.

Решается вопрос об избрании меры пресечения Беглову и Алееву.