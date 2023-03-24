 

Сотрудники ФСБ задержали Беглова в Москве за взятку

24.03.2023, 12:03, Разное
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По подозрению в получении взятки в Москве ФСБ задержали Александра Беглова. Он занимает пост замглавы Центрального таможенного управления. На должности Беглов находился с 2015 года. Кроме того, по информации источников, был задержан начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев. По месту жительства и на рабочих местах подозреваемых были проведены обыски.

Решается вопрос об избрании меры пресечения Беглову и Алееву.


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