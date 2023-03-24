 

За сколько миллионов можно стать соседом легенды американского кино?

24.03.2023, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Легенда американского кино Стив Бушеми, завоевавший множество престижных наград и любовь миллионов поклонников за безупречные роли в фильмах Квентина Тарантино и братьев Коэн, недавно приобрел квартиры в 20-этажной башне Hillrose28 в Нью-Йорке, чем вероятно, поднял цены на недвижимость.

За сколько миллионов можно стать соседом звезды? Этим вопросом задались авторы американской газеты New York Post. И выяснили: пожить рядом с известным актером можно всего за 50 тысяч долларов в месяц. Однако за девять миллионов недвижимость можно выкупить.

Новых хозяин, поданным РИА ФАН, получит в распоряжение квартиру площадью почти 260 квадратных метров. Интерьер выполнен в минималистичном стиле, преобладают в помещениях белый цвет и многочисленные оттенки коричневого.

В квартире по соседству со Стивом Бушеми расположены четыре спальни и столько же ванных комнат. В гостиной установлены панорамные окна. К слову, из башни открывается вид на другую “звезду” Нью-Йорка – 102-этажный небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг.

Владелец недвижимости сможет проводить время на террасе площадью более ста квадратных метров. Для соседа звезды фильма “Армагеддон” уже обустроена зона отдыха, а в квартиры установлены тренажеры.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01.23 / В квартирах китайцев с низким социальным рейтингом установят полицейские камеры наблюдения

18.12.20 / Геннадий Кернес вернулся в Харьков и обещает карать всех, кто праздновал его «смерть»

18.01.22 / “Важно правильно организовать жизнь с малышом”: ставшая мамой несколько месяцев назад Ольга Серябкина рассказала, как привыкает к материнству

28.01.23 / “А с кем это Ксюша?”: раздвинувшую ноги с мужиком Собчак поймали на наглой лжи

13.10.22 / “Вике большое спасибо”: Пригожин оценил песню и клип Цыгановой про работу “ЧВК Вагнера”

22.02.22 / Володин назвал признание ДНР и ЛНР способом остановить бойню

10.09.22 / Берлускони предложил себя и Меркель в качестве посредников для урегулирования украинского конфликта

26.07.22 / В России участились случаи использования ноутбуков и клавиатур, не имеющих русской раскладки

11.05.21 / Скандалы: «Тут военный депутат требует два вертолета и Шойгу…»

03.01.22 / Bloomberg: выданный властям США бизнесмен Клюшин имел доступ к данным ГРУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика