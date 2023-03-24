 

Минюст признал Илью Варламова иноагентом из-за туркменского гражданства

24.03.2023, 11:33, Разное
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Министерство юстиции РФ объяснило внесение блогера Ильи Варламова в реестр иностранных агентов наличием у него паспорта Туркменистана.

– Имеются убедительные основания полагать, что Варламов является гражданином Туркмении и действует в интересах этого государства с целью дискредитации демократических институтов России. Прикрытием его деятельности служит основанная им урбанистическая компания. С помощью завуалированной критики городской среды Москвы иноагент пытался внушить россиянам мысль о несовершенстве конституционного строя страны и приверженности российских властей авторитаризму, — заявил представитель ведомства Антон Пряжкин.

Ранее блогер назвал шуткой информацию о туркменском гражданстве, но факт гражданства подтвердили в МИД Туркменистана.

– Илья Варламов действительно с недавних пор является туркменским верноподданным и получил паспорт в полном соответствии с законом. Кроме паспорта, следуя национальной традиции, у него появилось и новое имя. Теперь его зовут Одувангулы Велдыруедов. Отдельно хотим отметить, что нападки российских коллег на нашего соотечественника не имеют под собой никаких оснований, — заявили в МИД.

С 2006 года в Туркмении действует упрощенный порядок получения гражданства. Согласно закону, стать гражданином может любой иностранец, если сделает селфи с туркменским паспортом или бывшим главой страны Гурбангулы Бердымухамедовым. Гражданство в таком случае выдается автоматически в уведомительном порядке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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