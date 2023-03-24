От хорошей пары брюк никто не откажется, но найти подходящие порой так сложно: что из трендов весны подойдет женщинам 50+

Любая женщина, независимо от возраста, стремится к утонченному и элегантному стилю. Для достижения этой цели дамы старше 50 лет должны быть готовы экспериментировать и не бояться следовать модным тенденциям. Несмотря на то что на рынке представлено немало весенних и летних брюк, предназначенных для женщин за 50, может быть совсем не просто подобрать удобный вариант, который будет соответствовать индивидуальности. Вот несколько моделей брюк для женщин старше 50 лет на весну и лето 2023 года, которые способны оживить образ и сделать визуально моложе.

Брюки чинос

В теплое время года многие избегают тяжелых тканей, отдавая предпочтение более легким и натуральным. Если хочется выглядеть шикарно, следует выбрать укороченные и зауженные книзу брюки чинос, которые подойдут женщинам за 50 идеально. Они очень комфортны, так как не сковывают движений. Они универсальны, их можно надевать и на прогулку, и на торжественное мероприятие – достаточно только подобрать соответствующую обувь и подходящий верх. Для прогулки или путешествия можно выбрать модель оливкового цвета, для создания делового образа отлично подойдут белые, для торжественного мероприятия стоит отдать предпочтение черной паре. С брюками чинос можно не только составить множество стильных образов, но и выглядеть моложе.

Из искусственной кожи

Брюки из искусственной кожи очень удобны и никогда не выходят из моды. Они являются идеальным выбором для женщин за 50. Поскольку они имеют подкладку из хлопковой ткани, они более приятны к телу, чем натуральная кожа, которая может казаться слишком жесткой. Брюки из искусственной кожи выглядят более непринужденно и особенно хорошо смотрятся с кожаными куртками. Женщины в таких брюках выглядят шикарно и кажутся значительно стройнее.

Широкие летние брюки

Широкие летние брюки – это старый стиль. Они вновь вернулись в моду после оглушительного успеха в 70-х и 80-х годах. В 2023 году они будут одним из главных трендов теплого сезона и в них облачатся женщины всех возрастов.

Они сконструированы таким образом, чтобы подчеркнуть талию. Важное преимущество этих брюк в том, что их можно носить с самыми разными предметами одежды: футболками, укороченными жакетами и проч. Если обувь на каблуках не вызывает неудобств, то это отличная комбинация.

Брюки-карго

Брюки-карго можно было увидеть на всех модных показах весны 2023 года. Они отлично подходят для женщин, которые всегда находятся в пути. Благодаря карманам, в них всегда есть место для предметов первой необходимости.

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Широкие льняные брюки

При покупке одежды главным критерием выбора в любом возрасте является комфорт. Трудно найти другие брюки, которые были бы так же комфортны, как льняные. Эти простые брюки можно носить, где угодно и с любым верхом.

Джинсы скинни и леггинсы

Леггинсы в последнее время стали более популярны, чем джинсы у женщин за 50. Судя по всему, эта тенденция будет только нарастать.

Весной и летом их можно носить с кроссовками и сандалиями и выглядеть при этом великолепно. При создании образа с леггинсами есть широкий выбор стилей.

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Они великолепно смотрятся с туниками и блузками из струящихся материалов. Рекомендуется сочетать леггинсы с рубашками, которые заканчиваются ниже бедер. Ансамбль можно дополнить шарфом, кардиганом или блейзером, а также носить различные аксессуары.

Также женщинам за 50 подойдут узкие джинсы скинни. Для создания изысканного образа их можно комбинировать с атласной или льняной рубашкой.

Брючные костюмы

Женщинам важно стильно одеваться на работу. Черный костюм с серебристой сумочкой и нарядной блузкой или рубашкой – отличный вариант делового наряда. Элегантные брючные костюмы – всегда беспроигрышный вариант.