На носу свадебный сезон: что надеть на девичник, чтобы было и уместно, и удобно, и красиво смотрелось на фотографиях

Сезон свадеб в самом разгаре. И хотя девушки довольно часто задаются вопросом о том, что надеть на главное торжество своей подруги, важно продумать еще и наряд для девичника. Даже если речь пока не идет о дне бракосочетания, все равно важно избегать оттенков белого, если в рекомендациях в приглашении не указано иное.

Но вопросы не заканчиваются только лишь на этом, ведь важно знать, можно ли надевать блестящее или что-то броское.

Внимательно прочтите приглашение

Перед тем как выбирать наряд, загляните в приглашение, ведь там могут быть рекомендации относительно того, что надеть на девичник. При этом важно знать, когда будет мероприятие – днем или вечером. Существуют и другие факторы, на которые следует обратить внимание, например, должны ли вы придерживаться пастельных оттенков, будет ли у невесты индивидуальный наряд. Все это позволит вам определить, в сторону какой одежды склонить свой выбор.

Выясните, будет ли девичник официальным или повседневным мероприятием

Иногда девичники носят формальный характер, но иногда подобное мероприятие – это непринужденные посиделки в баре. И если выяснится, что мероприятие будет официальным, можно надеть брючный костюм или платье-футляр с высоким воротом. Если же девичник будет чем-то по типу повседневного мероприятия, можно надеть блузу и брюки, комбинезон или струящееся платье.

Учитывайте программу

Иногда программа девичника продумывается очень серьезно и предусматривает игры, для которых ваш наряд может не подойти. Для того чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно, стоит поинтересоваться, будут ли какие-то особые моменты, которые вам следовало бы учесть при выборе наряда.

Если вы достаточно близки с невестой, важно понимать, что, скорее всего, на девичнике вы будете принимать активное участие в некоторых организационных вопросах. Например, в какой-то момент может понадобиться, чтобы вы присели на корточки, чтобы собрать оберточную бумагу после открытия подарков. В этом случае вы будете себя чувствовать совершенно неловко, если окажетесь в мини-платье. Важно вспомнить, насколько хорошо вы чувствуете себя в повседневной одежде.

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Подумайте о фотосессии

Если вы будете участвовать в фотосессии, очень важно выглядеть эффектно, но при этом не затмевать невесту. Продумайте свой наряд с учетом того, чтобы он подчеркивал преимущества вашей внешности и фигуры.

Не одевайтесь слишком просто

Если тема девичника – это не предусматривает, лучше всего отказаться от одежды со сложными деталями из страз, эффектными украшениями и яркими принтами с логотипами. Кроме того, не следует выбирать одежду неоновых цветов. Девичник – это то событие, в процессе которого вы должны выглядеть непревзойденно, но не стоит привлекать к себе излишнее внимание, ведь невеста должна быть гвоздем программы, а не ее подружки.

Возьмите запасную обувь

Если вы подобрали самые красивые туфли на высоком каблуке к вашему наряду, обязательно возьмите сменную обувь, которая, возможно, будет не менее красивой, но более комфортной. Если первая пара новая, скорее всего, вы довольно быстро устанете в ней. Только представьте, каково будет ваше облегчение, когда вы наденете на свои ножки нечто более удобное.

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Выберите струящееся платье или юбку

Если вы ищете конкретные идеи, обратите внимание на длинные платья из струящихся тканей. Хорошо, если одежда будет иметь цветочный рисунок. Это верно, если мероприятие проходит летом или весной.

Для тех девушек, которые не любят платья, подойдет юбка-комбинация или камзол. Это позволит вам чувствовать себя комфортно, а ваши движения будут максимально свободными.

Сочетайте джинсы с красивой блузой

Красивая блуза может сделать практически любой наряд праздничным. Это относится и к сочетанию с джинсами. Если вы наденете женственную рубашку, которая будет подчеркивать ваш цвет лица и делать его более сияющим, можно будет сочетать ее с джинсами классического кроя.

Выберите традиционный наряд с изюминкой

Если вы собираетесь на девичник, следует выбрать нечто традиционное, но такое, чтобы подчеркивало ваш силуэт. Не следует стараться быть максимально неприглядной, поэтому можно дополнить свой образ элементом неожиданности и добавить изюминку. Например, вы можете подобрать интересные массивные украшения к монохромному наряду.