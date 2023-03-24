Как предупредить похмелье и «восстановить лицо» после бурной вечеринки – рекомендации звездного врача-косметолога Екатерины Медведевой

Шумное торжество, хорошая компания, достойный алкоголь – все, казалось бы, прекрасно. Однако, в какой-то момент мы осознаем, что вечер перестал быть томным, и количество выпитого вышло из-под контроля. Наутро в гости к нам стучится старое, но не доброе похмелье. Это сыграл свою злую шутку этанол, который закупорил мелкие сосуды через кровь, нарушил нормальную работу всех органов и создал в головном мозге дефицит кислорода. А взамен нам дал чувство эйфории, свободу и полный релакс вечером – но наполнил утро головной болью и отекшим лицом.

Молекула этанола хорошо растворяется в воде и жирах, поэтому мгновенно проникает через мембраны любых клеток практически во все ткани, оказывая пагубное действие на организм и, как следствие, на внешность. Во-первых, любой алкоголь задерживает жидкость, вызывая обезвоживание: даже если на вечеринке и после пить много воды, чтобы «снизить градус», она не будет выводиться в нужном объеме, возникнут отеки. И конечно же, все где-то когда-то читали, что от притока крови к лицу в процессе употребления алкоголя могут лопаться, сосуды, образуя куперозную сетку, а дрожжи и сахар в основе спиртных напитков провоцируют образование прыщей. Но сегодня мы гуляем и нам весело, а про завтра мы подумаем завтра!

Так как алкоголь является быстрым способом снятия стресса и сопровождает не только негативные, но и радостные моменты нашей жизни, а еще зачастую бывает вкусным, – констатирует проблему врач-косметолог Екатерина Медведева, – иногда мы сталкиваемся с симптомами интоксикации организма – то есть похмелья. Это его системное поражение, сопровождающееся головной болью, спутанностью сознания, чувством тошноты, отеками лица и тела, покраснением глаз. Алкоголь вызывает у человека обезвоживание, которое сильно вредит коже и слизистой. Если вечером переборщить с количеством выпитого, то утром ваше лицо будет ощущать сухость и стянутость, а кожа будет тусклой и словно бы «помятой».

Женщины страдают от негативного эффекта внезапных возлияний сильнее, чем мужчины, ведь женский организм в существенно меньшем количестве содержит воду и расщепляющие алкоголь ферменты. Поэтому для максимально скорого возвращения в норму (как внутренне, так и внешне) необходимо организму помочь – максимально быстро снизить содержание алкоголя в крови. С этим, например, хорошо справляются средства на основе метадоксина, которые позволяют вывести до 40% алкоголя уже через час после приема. Это действующее вещество ускоряет метаболизм этанола и защищает печень и головной мозг от негативного влияния алкоголя. За счет этого прием таблетка с метадоксином с утра снижает психические и соматические проявления похмельного синдрома.

Так как похмелье затрагивает практически все органы и системы организма, то и бороться с ним тоже нужно системно. Существует немало средств и способов, которые помогут прийти в форму после применения алкоголя, если его по каким-то причинам оказалось многовато. Сегодня это можно сделать как дорогими высокотехнологичными способами, так и простыми, доступными практически любой женщине.

Кадр из сериала “Секс в большом городе”

Лучше всего работает метод комплексного воздействия, когда человек в клинике или салоне красоты одномоментно получает несколько процедур, – объясняет Екатерина Медведева. – Первая – это капельница, как, например, старый проверенный тандем реамберина с гептралом или же модная капельница Золушки (смесь витамина С, альфа-липоевой кислоты и глутатиона). В это же время может выполняться микротоковый лимфодренаж лица, который также нормализует процессы в покровных тканях организма, когда ток принудительно заставляет каждую клетку работать правильно. Третья процедура, выполняющаяся одновременно, – прессотерапия: с помощью ритмично сжимающихся «космических» штанов лимфа выдавливается в направлении выводящих органов. Почему важен системный подход? Потому что невозможно прокачать, например, канализацию на отдельно взятом участке – затор требует прогона по всем параллельно трубам, от начала до конца. Так же и убрать отеки с лица гораздо проще, если мы работаем с телом. После микротокового массажа на лицо полезно нанести маску – альгинатную или любую тканевую, пропитанную гиалуроновой кислотой, которая поможет увлажнить кожу. Под маску можно положить сыворотку с витамином С – для того, чтобы придать коже сияние. А в завершение нанести финальные косметические средства со светоотражающими частицами, которые придадут коже эффект сияния. После такого комплексного воздействия организм чувствует себя гораздо лучше, потому что капельницей промыли кровь, выгнали лишнюю жидкость, почистили печень, сняли отечность, нормализовав работу всех систем.

Но такой метод воздействия достаточно дорог и доступен не всем. А что можно сделать дома самостоятельно? Конечно, похмелье легче предупредить, чем лечить, так что, как минимум, во время вечеринки нужно избегать смешивания напитков и стараться контролировать их объем.

На ночь и дополнительно с утра рекомендую принять по одной таблетке метадоксила (метадоксин) – проверенного средства, которое позволяет вывести алкоголь из крови, легко проснуться и хорошо выглядеть утром. В дополнение можно выпить теплую воду с большим количеством лимона. Для улучшения внешности самые простые и надежные способы – протирание лица льдом или контрастные компрессы, когда вы поочередно смачиваете салфетку то в холодной, то в горячей воде и кладете ее на лицо. При смене температур сосуды то расширяются, то сокращаются, и вы таким образом выполняете примитивный лимфодренаж лица. В это время очень хорошо рассосать 5-10 таблеток янтарной кислоты – кожа будет выглядеть свежее, часть отеков точно уйдет. Можно в течение 10 минут сделать легкий лимфодренажный массаж – когда вы простукиваете себя по грудине и волосистой части головы, растираете околоушную область и воротниковую зону. Наверняка у любой женщины дома найдется косметическая маска, которую можно наложить на лицо после массажа, предварительно охладив в холодильнике. Если отеки скопились вокруг глаз, можно взять из холодильника 2 яйца и аккуратно прокатать их по периорбитальной области до тех пор, пока чувствуется холод от яиц. Как только они нагреются, их можно заменить новыми, холодными. А в финале положить под глаза увлажняющие патчи.

Несомненно, советы косметолога, что делать наутро после вечеринки, будут вам полезны. Однако необходимо помнить, что внешность – это второй вопрос, так как токсины от расщепившегося алкоголя влияют, в первую очередь, на мозг, печень, желудок и другие жизненно важные системы. Чтобы избавиться от токсинов самостоятельно, организму нужно, испытывая стресс, трудиться много часов – так что помогите ему в этом с помощью проверенных средств. Ведь заботясь в эти моменты о красоте, вы защищаете не столько ее, сколько свое здоровье.